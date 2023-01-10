Россиян предупредили об ухудшении качества связи и повышении абонентской платы

11 января 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

Сотовая связь в РФ может стать хуже из-за отсутствия поставок нового оборудования Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители РФ могут почувствовать снижение качества сотовой связи в ряде регионов. Также возможно повышение тарифов на связь. Об этом предупредил эксперт телекоммуникационного рынка Арсений Щельцин. «Возможно локальное ухудшение качества связи в каких-то российских регионах. Однако это заметит небольшое количество пользователей. […] Существует вероятность, что услуги связи в России в 2023 году подорожают, в частности, из-за санкционных сложностей, но Федеральная антимонопольная служба очень строго следит за такими действиями», — отметил в интервью радио Sputnik генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Щельцин. Эксперт подчеркнул, что это связано с рядом санкционных сложностей, в частности, со проблемой ввоза нового высокотехнологического оборудования. «Я думаю, что операторы связи, несмотря на существующие ограничения, найдут выходы для получения необходимой техники, за счет поставок из Китая и параллельного импорта», — заключил Щельцин. Ранее URA.RU сообщало о снижении скорости мобильного интернета в некоторвых регионах РФ. Связано это проблемами с диапазоном для LTE и прекращением поставок в Россию сетевого оборудования.

Жители РФ могут почувствовать снижение качества сотовой связи в ряде регионов. Также возможно повышение тарифов на связь. Об этом предупредил эксперт телекоммуникационного рынка Арсений Щельцин. «Возможно локальное ухудшение качества связи в каких-то российских регионах. Однако это заметит небольшое количество пользователей. […] Существует вероятность, что услуги связи в России в 2023 году подорожают, в частности, из-за санкционных сложностей, но Федеральная антимонопольная служба очень строго следит за такими действиями», — отметил в интервью радио Sputnik генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Щельцин. Эксперт подчеркнул, что это связано с рядом санкционных сложностей, в частности, со проблемой ввоза нового высокотехнологического оборудования. «Я думаю, что операторы связи, несмотря на существующие ограничения, найдут выходы для получения необходимой техники, за счет поставок из Китая и параллельного импорта», — заключил Щельцин. Ранее URA.RU сообщало о снижении скорости мобильного интернета в некоторвых регионах РФ. Связано это проблемами с диапазоном для LTE и прекращением поставок в Россию сетевого оборудования.