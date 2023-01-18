В США ответили на условие Шольца по танкам Abrams

Politico: США не будут передавать танки Abrams Киеву из-за плохой логистики

19 января 2023 в 06:04 Размер текста - 17 +

США не будут передавать танки Abrams Киеву из-за трудностей с обслуживанием Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США не будут передавать танки Abrams Украине из-за трудностей с обслуживанием и плохой логистики. Об этом пишет американская газета Politico. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал поставку Киеву Abrams условием для отправки Leopard 2. «Администрация [президента США Джо] Байдена сейчас не планирует передавать Abrams, 60-тонный основной боевой танк сухопутных войск США <…> Нежелание проистекает из трудностей с логистикой и обслуживанием, но не опасениями того, что передача приведет к эскалации конфликта [на Украине]», — пишет газета, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Там отметили, что ВСУ получат от США Stryker вместо Abrams. Германия не отправляет обещанные танки Leopard 2 Украине, так как руководствуется мнением союзников. Шольц опасается упреков со стороны союзников, которые еще не дали «отмашки». Такое мнение высказал политолог Владимир Сергиенко. Позже немецкое издание Suddeutsche Zeitung заявило, что Шольц намерен одобрить поставки Украине танков Leopard 2 при условии, что США предоставят Киеву свои боевые танки Abrams, передает RT.

Власти США не будут передавать танки Abrams Украине из-за трудностей с обслуживанием и плохой логистики. Об этом пишет американская газета Politico. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал поставку Киеву Abrams условием для отправки Leopard 2. «Администрация [президента США Джо] Байдена сейчас не планирует передавать Abrams, 60-тонный основной боевой танк сухопутных войск США <…> Нежелание проистекает из трудностей с логистикой и обслуживанием, но не опасениями того, что передача приведет к эскалации конфликта [на Украине]», — пишет газета, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Там отметили, что ВСУ получат от США Stryker вместо Abrams. Германия не отправляет обещанные танки Leopard 2 Украине, так как руководствуется мнением союзников. Шольц опасается упреков со стороны союзников, которые еще не дали «отмашки». Такое мнение высказал политолог Владимир Сергиенко. Позже немецкое издание Suddeutsche Zeitung заявило, что Шольц намерен одобрить поставки Украине танков Leopard 2 при условии, что США предоставят Киеву свои боевые танки Abrams, передает RT.