В Туапсе ликвидировали пожар на нефтебазе

Спасатели ликвидировали пожар, который произошел в хозяйственном строении на территории нефтебазы в Туапсе. Разлива нефтяных продуктов и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«В 02:30 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. В 03:00 по московскому времени [произведена] полная ликвидация пожара. Нефтяные резервуары не затронуты», — заявили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Туапсе пожаловались на громкий звук, похожий на взрыв, который раздался ночью 28 февраля. По информации пользователей соцсети «ВКонтакте», прозвучало два сильных взрыва с разницей в пять секунд.
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