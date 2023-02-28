В Минобороны РФ пообещали Западу провал в проведении химпровокации на Украине

Запад не сможет провести провокацию с использованием химического оружия на Украине и скрыться от ответственности. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
«Запад ошибается, рассчитывая на успешное осуществление провокаций с токсичными химикатами в условиях ведения боевых действий», — заявил Игорь Кириллов в ходе брифинга. Он подчеркнул, что Минобороны обладает достаточными возможностями, чтобы достоверно определить тип примененного химиката и страну производителя.
Кроме того, начальник войск РХБЗ отметил, что в зоне проведения спецоперации развернуты российские комплексы контроля радио-химической безопасности обстановки. С их помощью военнослужащие могут своевременно выявлять и реагировать на химические угрозы, добавил он.
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Запад не сможет провести провокацию с использованием химического оружия на Украине и скрыться от ответственности. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. «Запад ошибается, рассчитывая на успешное осуществление провокаций с токсичными химикатами в условиях ведения боевых действий», — заявил Игорь Кириллов в ходе брифинга. Он подчеркнул, что Минобороны обладает достаточными возможностями, чтобы достоверно определить тип примененного химиката и страну производителя. Кроме того, начальник войск РХБЗ отметил, что в зоне проведения спецоперации развернуты российские комплексы контроля радио-химической безопасности обстановки. С их помощью военнослужащие могут своевременно выявлять и реагировать на химические угрозы, добавил он.