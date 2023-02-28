В Минобороны РФ пообещали Западу провал в проведении химпровокации на Украине

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Силы РХБЗ на Украине готовы оперативно реагировать на химугрозы, заявил Игорь Кириллов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад не сможет провести провокацию с использованием химического оружия на Украине и скрыться от ответственности. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

«Запад ошибается, рассчитывая на успешное осуществление провокаций с токсичными химикатами в условиях ведения боевых действий», — заявил Игорь Кириллов в ходе брифинга. Он подчеркнул, что Минобороны обладает достаточными возможностями, чтобы достоверно определить тип примененного химиката и страну производителя.

Кроме того, начальник войск РХБЗ отметил, что в зоне проведения спецоперации развернуты российские комплексы контроля радио-химической безопасности обстановки. С их помощью военнослужащие могут своевременно выявлять и реагировать на химические угрозы, добавил он.

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Запад не сможет провести провокацию с использованием химического оружия на Украине и скрыться от ответственности. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. «Запад ошибается, рассчитывая на успешное осуществление провокаций с токсичными химикатами в условиях ведения боевых действий», — заявил Игорь Кириллов в ходе брифинга. Он подчеркнул, что Минобороны обладает достаточными возможностями, чтобы достоверно определить тип примененного химиката и страну производителя. Кроме того, начальник войск РХБЗ отметил, что в зоне проведения спецоперации развернуты российские комплексы контроля радио-химической безопасности обстановки. С их помощью военнослужащие могут своевременно выявлять и реагировать на химические угрозы, добавил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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