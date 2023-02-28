В Минобороны РФ пообещали Западу провал в проведении химпровокации на Украине

28 февраля 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Силы РХБЗ на Украине готовы оперативно реагировать на химугрозы, заявил Игорь Кириллов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад не сможет провести провокацию с использованием химического оружия на Украине и скрыться от ответственности. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. «Запад ошибается, рассчитывая на успешное осуществление провокаций с токсичными химикатами в условиях ведения боевых действий», — заявил Игорь Кириллов в ходе брифинга. Он подчеркнул, что Минобороны обладает достаточными возможностями, чтобы достоверно определить тип примененного химиката и страну производителя. Кроме того, начальник войск РХБЗ отметил, что в зоне проведения спецоперации развернуты российские комплексы контроля радио-химической безопасности обстановки. С их помощью военнослужащие могут своевременно выявлять и реагировать на химические угрозы, добавил он.

Запад не сможет провести провокацию с использованием химического оружия на Украине и скрыться от ответственности. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. «Запад ошибается, рассчитывая на успешное осуществление провокаций с токсичными химикатами в условиях ведения боевых действий», — заявил Игорь Кириллов в ходе брифинга. Он подчеркнул, что Минобороны обладает достаточными возможностями, чтобы достоверно определить тип примененного химиката и страну производителя. Кроме того, начальник войск РХБЗ отметил, что в зоне проведения спецоперации развернуты российские комплексы контроля радио-химической безопасности обстановки. С их помощью военнослужащие могут своевременно выявлять и реагировать на химические угрозы, добавил он.