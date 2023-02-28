Военный историк Кнутов предрек масштабное землетрясение из-за нападения ВСУ на Приднестровье

28 февраля 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Из-за возможного нападения ВСУ на Приднестровье может начаться землетрясение, заявил Юрий Кнутов Фото: Официальный сайт президента Украины Россия должна всячески постараться пресечь возможное вторжение Украины в Приднестровье, которое может спровоцировать очередное землетрясение. Такое мнение выразил военный историк Юрий Кнутов. «Из-за наступления украинской армии на Приднестровье может произойти взрыв, который сопоставим с небольшим ядерным взрывом, и может даже спровоцировать землетрясение локальное до семи баллов», — передает слова Кнутова Пятый канал. Он добавил, что причинами такого взрыва может послужить атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады боеприпасов, на которых хранятся ракеты «Смерч», разлет от детонирования которых может достигнуть 50 километров. Военный историк заявил, что для проведения наступательной операции ВСУ воспользуется силами, которые базируются на западной Украине. Россия должна всячески показать украинским властям губительность таких планов и предотвратить украинское вторжение. В Минобороны РФ сообщали о подготовке украинских военнослужащих к вторжению в Приднестровье. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал о строительстве на границе с Приднестровьем фортификационных сооружений, передает RT. Также на Украине признали скопление сил ВСУ вблизи Приднестровья, передает телеканал 360.

Россия должна всячески постараться пресечь возможное вторжение Украины в Приднестровье, которое может спровоцировать очередное землетрясение. Такое мнение выразил военный историк Юрий Кнутов. «Из-за наступления украинской армии на Приднестровье может произойти взрыв, который сопоставим с небольшим ядерным взрывом, и может даже спровоцировать землетрясение локальное до семи баллов», — передает слова Кнутова Пятый канал. Он добавил, что причинами такого взрыва может послужить атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады боеприпасов, на которых хранятся ракеты «Смерч», разлет от детонирования которых может достигнуть 50 километров. Военный историк заявил, что для проведения наступательной операции ВСУ воспользуется силами, которые базируются на западной Украине. Россия должна всячески показать украинским властям губительность таких планов и предотвратить украинское вторжение. В Минобороны РФ сообщали о подготовке украинских военнослужащих к вторжению в Приднестровье. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал о строительстве на границе с Приднестровьем фортификационных сооружений, передает RT. Также на Украине признали скопление сил ВСУ вблизи Приднестровья, передает телеканал 360.