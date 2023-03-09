«Известия»: маркетплейсы РФ обяжут проверять продавцов и подлинность товаров

10 марта 2023 в 05:29 Размер текста - 17 +

Маркетплейсы в России обяжут контролировать работу продавцов и проверять подлинность товаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Маркетплейсы в России обяжут контролировать работу продавцов и проверять подлинность товаров до продаж, сообщили в Роспотребнадзоре. Этот вопрос уже обсуждают на базе Общественного совета при ведомстве. «Эксперты Общественного совета при службе обсуждают новые требования к работе маркетплейсов, их могут обязать проверять продавцов и товары. Это можно делать, например, с помощью системы маркировки „Честный знак“. В ней есть вся необходимая информация: о продавцах, а также об изделиях с маркировкой», — передают информацию Роспотребнадзора «Известия». Уточняется, что некоторые иностранные правообладатели ранее самостоятельно пресекали продажи контрафакта. Однако они ушли из России, а работа надзорных органов ограничена из-за моратория на госпроверки. В связи с этим для всех площадок будут установлены единые правила контроля. Компании смогут использовать такие системы, как ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр сертификатов. Ранее сообщалось, что система «Честный знак» выявила с начала года 50 млн нарушений при продаже продукции легкой промышленности. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в обороте полотенец, постельного белья и детских курток. Ранее в сбыте контрафакта в России обвинили маркетплейс Wildberries. Такое заявление сделал представитель Минпромторга РФ Владислав Заславский в ходе круглого стола в Госдуме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Маркетплейсы в России обяжут контролировать работу продавцов и проверять подлинность товаров до продаж, сообщили в Роспотребнадзоре. Этот вопрос уже обсуждают на базе Общественного совета при ведомстве. «Эксперты Общественного совета при службе обсуждают новые требования к работе маркетплейсов, их могут обязать проверять продавцов и товары. Это можно делать, например, с помощью системы маркировки „Честный знак“. В ней есть вся необходимая информация: о продавцах, а также об изделиях с маркировкой», — передают информацию Роспотребнадзора «Известия». Уточняется, что некоторые иностранные правообладатели ранее самостоятельно пресекали продажи контрафакта. Однако они ушли из России, а работа надзорных органов ограничена из-за моратория на госпроверки. В связи с этим для всех площадок будут установлены единые правила контроля. Компании смогут использовать такие системы, как ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр сертификатов. Ранее сообщалось, что система «Честный знак» выявила с начала года 50 млн нарушений при продаже продукции легкой промышленности. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в обороте полотенец, постельного белья и детских курток. Ранее в сбыте контрафакта в России обвинили маркетплейс Wildberries. Такое заявление сделал представитель Минпромторга РФ Владислав Заславский в ходе круглого стола в Госдуме.