Володин объявил о возвращении прямых трансляций заседаний Госдумы

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Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума, заседание
Россияне снова смогут наблюдать за заседаниями Госдумы РФ в сети интернет Фото:

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин объявил о возобновлении прямых трансляции заседаний парламента. Заседания по обсуждению повестки транслироваться не будут. Об этом рассказал депутат Госдумы от партии КПРФ Михаил Матвеев.

«Володин объявил о возврате прямых трансляций заседаний Госдумы. Они будут проходит в сети интернет», — написал Матвеев в своем telegram-канале. Он добавил, что заседания по обсуждению актуальной повестки транслироваться не будут.

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Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин объявил о возобновлении прямых трансляции заседаний парламента. Заседания по обсуждению повестки транслироваться не будут. Об этом рассказал депутат Госдумы от партии КПРФ Михаил Матвеев. «Володин объявил о возврате прямых трансляций заседаний Госдумы. Они будут проходит в сети интернет», — написал Матвеев в своем telegram-канале. Он добавил, что заседания по обсуждению актуальной повестки транслироваться не будут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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