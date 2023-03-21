Володин объявил о возвращении прямых трансляций заседаний Госдумы

Россияне снова смогут наблюдать за заседаниями Госдумы РФ в сети интернет
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин объявил о возобновлении прямых трансляции заседаний парламента. Заседания по обсуждению повестки транслироваться не будут. Об этом рассказал депутат Госдумы от партии КПРФ Михаил Матвеев.
«Володин объявил о возврате прямых трансляций заседаний Госдумы. Они будут проходит в сети интернет», — написал Матвеев в своем
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