Военный эксперт объяснил причину подлетов бомбардировщиков США к границам РФ

Подлет американских бомбардировщиков ВВС США к российской границе объясняется желанием Вашингтона нервировать Москву. Об этом URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Ранее два бомбардировщика США В-52Н были перехвачены российским истребителем Су-35, летящих к границе РФ в Балтийском море. Эти американские самолеты способны нести ядерные и термоядерные бомбы.
«Он же понимает, что, пересекая границу, подставляется под удар зенитно-ракетных комплексов и так далее. Вот вопрос: зачем они это делают? Они нас нервируют. Они находятся вдоль наших границ, оказывают на нас давление, показывают, кто в доме хозяин. Но пересекать границу они не собираются. Потому что они понимают, что русские тут же влупят по ним ракетой. Или тот же истребитель, который мы подняли, Су-35, прекратит его полет», — сказал Виктор Литовкин.
Полковник в отставке подчеркнул, что российские стратегические бомбардировщики выполняют точно такие же задачи у рубежей США. «Я уверяю вас, что точно также летают вдоль американских границ и наши стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. У нас, конечно, меньше полетов, потому что много денег не тратим. У нас нет станка, который печатает американские доллары, а у них есть, поэтому они могут позволить себе больше полетов. Тем не менее они стараются не нарываться», — уточнил эксперт.
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