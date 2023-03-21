Военный эксперт объяснил причину подлетов бомбардировщиков США к границам РФ

Полковник в отставке Литовкин: бомбардировщики США пытаются нервировать Россию

21 марта 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Бомбардировщики США В-52Н, летящие к границе РФ, были перехвачены российским истребителем Су-35 Фото: US Air Force Подлет американских бомбардировщиков ВВС США к российской границе объясняется желанием Вашингтона нервировать Москву. Об этом URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Ранее два бомбардировщика США В-52Н были перехвачены российским истребителем Су-35, летящих к границе РФ в Балтийском море. Эти американские самолеты способны нести ядерные и термоядерные бомбы. «Он же понимает, что, пересекая границу, подставляется под удар зенитно-ракетных комплексов и так далее. Вот вопрос: зачем они это делают? Они нас нервируют. Они находятся вдоль наших границ, оказывают на нас давление, показывают, кто в доме хозяин. Но пересекать границу они не собираются. Потому что они понимают, что русские тут же влупят по ним ракетой. Или тот же истребитель, который мы подняли, Су-35, прекратит его полет», — сказал Виктор Литовкин. Полковник в отставке подчеркнул, что российские стратегические бомбардировщики выполняют точно такие же задачи у рубежей США. «Я уверяю вас, что точно также летают вдоль американских границ и наши стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. У нас, конечно, меньше полетов, потому что много денег не тратим. У нас нет станка, который печатает американские доллары, а у них есть, поэтому они могут позволить себе больше полетов. Тем не менее они стараются не нарываться», — уточнил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подлет американских бомбардировщиков ВВС США к российской границе объясняется желанием Вашингтона нервировать Москву. Об этом URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Ранее два бомбардировщика США В-52Н были перехвачены российским истребителем Су-35, летящих к границе РФ в Балтийском море. Эти американские самолеты способны нести ядерные и термоядерные бомбы. «Он же понимает, что, пересекая границу, подставляется под удар зенитно-ракетных комплексов и так далее. Вот вопрос: зачем они это делают? Они нас нервируют. Они находятся вдоль наших границ, оказывают на нас давление, показывают, кто в доме хозяин. Но пересекать границу они не собираются. Потому что они понимают, что русские тут же влупят по ним ракетой. Или тот же истребитель, который мы подняли, Су-35, прекратит его полет», — сказал Виктор Литовкин. Полковник в отставке подчеркнул, что российские стратегические бомбардировщики выполняют точно такие же задачи у рубежей США. «Я уверяю вас, что точно также летают вдоль американских границ и наши стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. У нас, конечно, меньше полетов, потому что много денег не тратим. У нас нет станка, который печатает американские доллары, а у них есть, поэтому они могут позволить себе больше полетов. Тем не менее они стараются не нарываться», — уточнил эксперт.