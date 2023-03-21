Песков: Запад запретил Киеву даже думать о мирных переговорах

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Страны Запада показали «звериный оскал», препятствуя мирным переговорам, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США запрещают Украине даже думать о возможности мирных переговоров с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вашингтон преисполнен желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирное урегулирование. Они просто не разрешают Киеву даже думать об этом», — заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента также отметил, что страны Запада «сбросили маски и показали свой звериный оскал» посредством того, что открыто препятствуют мирному решению конфликта.

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США запрещают Украине даже думать о возможности мирных переговоров с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вашингтон преисполнен желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирное урегулирование. Они просто не разрешают Киеву даже думать об этом», — заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента также отметил, что страны Запада «сбросили маски и показали свой звериный оскал» посредством того, что открыто препятствуют мирному решению конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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