Песков: Запад запретил Киеву даже думать о мирных переговорах

Страны Запада показали «звериный оскал», препятствуя мирным переговорам, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США запрещают Украине даже думать о возможности мирных переговоров с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вашингтон преисполнен желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирное урегулирование. Они просто не разрешают Киеву даже думать об этом», —
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