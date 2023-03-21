Путин пригрозил Западу из-за решения поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин отреагировал на решение Лондона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия отреагирует, если на Украине будут использовать оружие с ядерными компонентами. Так президент России Владимир Путин отреагировал на решение Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. Об этом Путин заявил по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Россия отреагирует, если на Украине будут использовать оружие с ядерными компонентами. Так президент России Владимир Путин отреагировал на решение Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. Об этом Путин заявил по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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