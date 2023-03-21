Путин пригрозил Западу из-за решения поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном

Владимир Путин отреагировал на решение Лондона
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия отреагирует, если на Украине будут использовать оружие с ядерными компонентами. Так президент России Владимир Путин отреагировал на решение Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. Об этом Путин заявил по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
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