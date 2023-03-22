22 марта 2023

Медвузы РФ начнут подготовку офицеров запаса по военно-учетным специальностям

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Медвузы будут готовить офицеров запаса, сообщили в Минздраве Фото:

В 17 российских медицинских вузах со следующего года появится обучение по военно-учетным специальностям. Сейчас офицеров запаса готовят только в четырех медвузах, однако с 2024 года появится еще 13 учебных заведений с такой подготовкой. Об этом сообщили в Минздраве России.

«В результате обучать офицеров запаса по военно-учетным медицинским специальностям с 2024 года „показали готовность“ 13 подведомственных вузов. Вопрос прорабатывается совместно с Минобороны РФ», — передает слова Минздрава России «Коммерсант». При этом на данный момент обучение по военно-учетным специальностям есть только в четырех вузах.

Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России специализированные военные центры при вузах страны. Всего планируется создать военные центры на площадках 16 вузах.

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В 17 российских медицинских вузах со следующего года появится обучение по военно-учетным специальностям. Сейчас офицеров запаса готовят только в четырех медвузах, однако с 2024 года появится еще 13 учебных заведений с такой подготовкой. Об этом сообщили в Минздраве России. «В результате обучать офицеров запаса по военно-учетным медицинским специальностям с 2024 года „показали готовность“ 13 подведомственных вузов. Вопрос прорабатывается совместно с Минобороны РФ», — передает слова Минздрава России «Коммерсант». При этом на данный момент обучение по военно-учетным специальностям есть только в четырех вузах. Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России специализированные военные центры при вузах страны. Всего планируется создать военные центры на площадках 16 вузах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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