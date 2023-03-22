Медвузы РФ начнут подготовку офицеров запаса по военно-учетным специальностям

В 17 российских медицинских вузах со следующего года появится обучение по военно-учетным специальностям. Сейчас офицеров запаса готовят только в четырех медвузах, однако с 2024 года появится еще 13 учебных заведений с такой подготовкой. Об этом сообщили в Минздраве России.
«В результате обучать офицеров запаса по военно-учетным медицинским специальностям с 2024 года „показали готовность“ 13 подведомственных вузов. Вопрос прорабатывается совместно с Минобороны РФ», — передает слова Минздрава России «
Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России специализированные военные центры при вузах страны. Всего планируется создать военные центры на площадках 16 вузах.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!