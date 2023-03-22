Медвузы РФ начнут подготовку офицеров запаса по военно-учетным специальностям

23 марта 2023 в 04:02 Размер текста - 17 +

Медвузы будут готовить офицеров запаса, сообщили в Минздраве Фото: Сергей Русанов © URA.RU В 17 российских медицинских вузах со следующего года появится обучение по военно-учетным специальностям. Сейчас офицеров запаса готовят только в четырех медвузах, однако с 2024 года появится еще 13 учебных заведений с такой подготовкой. Об этом сообщили в Минздраве России. «В результате обучать офицеров запаса по военно-учетным медицинским специальностям с 2024 года „показали готовность“ 13 подведомственных вузов. Вопрос прорабатывается совместно с Минобороны РФ», — передает слова Минздрава России « Коммерсант ». При этом на данный момент обучение по военно-учетным специальностям есть только в четырех вузах. Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России специализированные военные центры при вузах страны. Всего планируется создать военные центры на площадках 16 вузах.

В 17 российских медицинских вузах со следующего года появится обучение по военно-учетным специальностям. Сейчас офицеров запаса готовят только в четырех медвузах, однако с 2024 года появится еще 13 учебных заведений с такой подготовкой. Об этом сообщили в Минздраве России. «В результате обучать офицеров запаса по военно-учетным медицинским специальностям с 2024 года „показали готовность“ 13 подведомственных вузов. Вопрос прорабатывается совместно с Минобороны РФ», — передает слова Минздрава России «Коммерсант». При этом на данный момент обучение по военно-учетным специальностям есть только в четырех вузах. Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России специализированные военные центры при вузах страны. Всего планируется создать военные центры на площадках 16 вузах.