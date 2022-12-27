Мишустин поручил создать военные центры при вузах

27 декабря 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин поручил создать 16 военных центров при вузах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России 16 специализированных военных центров при вузах страны. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «В соответствии со статьей 6 ФЗ „Об обороне“ <…> создать военные учебные центры при федеральных <…> образовательных организациях высшего образования. <…> Минобороны РФ <…> осуществить мероприятия <…> по обучению граждан», — поясняется в указе. Затем приводится перечень учебных заведений, где будет создан военный центр. Всего планируется создать военные центры на площадках 16 вузах. Например, военный центр будет создан при Тюменском государственном университете (ТюмГУ). Ранее сообщалось, что на военной кафедре главного вуза ХМАО не хватило мест из-за ажиотажа. Военный центр открыли в Ханты-Мансийске на базе ЮГУ по приказу премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России 16 специализированных военных центров при вузах страны. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «В соответствии со статьей 6 ФЗ „Об обороне“ <…> создать военные учебные центры при федеральных <…> образовательных организациях высшего образования. <…> Минобороны РФ <…> осуществить мероприятия <…> по обучению граждан», — поясняется в указе. Затем приводится перечень учебных заведений, где будет создан военный центр. Всего планируется создать военные центры на площадках 16 вузах. Например, военный центр будет создан при Тюменском государственном университете (ТюмГУ). Ранее сообщалось, что на военной кафедре главного вуза ХМАО не хватило мест из-за ажиотажа. Военный центр открыли в Ханты-Мансийске на базе ЮГУ по приказу премьер-министра РФ Михаила Мишустина.