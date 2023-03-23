23 марта 2023

Глава ЕК намерена вернуть тысячи детей из России на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой вернуть украинских детей на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Еврокомиссия и Польша хотят организовать международную конференцию, чтобы вернуть на Украину более 16 тысяч детей, якобы депортированных Россией с зоны боевых действий. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы знаем, что сегодня 16,2 тыс. детей были депортированы, только 300 вернулись домой. <…> Мы вместе с Украиной и премьером [Польши Матеушем] Моравецким создали инициативу с целью вернуть этих детей», — сказала Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции в Брюсселе, передает ТАСС. Она отметила, что планируется организовать совещание для этой цели. «Мы в начале очень сложной работы», — заявила глава ЕК.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что проблема детей, которых якобы насильно привезли в Россию, сильно раздута. Россия планирует в начале апреля провести неформальное заседание СБ ООН, чтобы объяснить всю ситуацию. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что дети должны находиться в безопасных условиях, а не под «бомбами ВСУ».

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Еврокомиссия и Польша хотят организовать международную конференцию, чтобы вернуть на Украину более 16 тысяч детей, якобы депортированных Россией с зоны боевых действий. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы знаем, что сегодня 16,2 тыс. детей были депортированы, только 300 вернулись домой. <…> Мы вместе с Украиной и премьером [Польши Матеушем] Моравецким создали инициативу с целью вернуть этих детей», — сказала Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции в Брюсселе, передает ТАСС. Она отметила, что планируется организовать совещание для этой цели. «Мы в начале очень сложной работы», — заявила глава ЕК. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что проблема детей, которых якобы насильно привезли в Россию, сильно раздута. Россия планирует в начале апреля провести неформальное заседание СБ ООН, чтобы объяснить всю ситуацию. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что дети должны находиться в безопасных условиях, а не под «бомбами ВСУ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...