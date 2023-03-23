Журналистка высмеяла истерику Зеленского на саммите ЕС

Журналистка Анна ван Денски сообщила об эмоциональной речи Зеленского

24 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский потребовал от Запада немедленных поставок оружия Фото: Официальный сайт президента Украины На саммите ЕС президент Украины Владимир Зеленский в резких выражениях потребовал от стран Запада не затягивать с поставками оружия. О его эмоциональном поведении сообщила журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски. «То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована», — сообщила Анна ван Денски . По словам ее коллег, Зеленский выступил в окружении украинских военных и выразил мысль, что политические декларации не подкрепленные действиями ничего не стоят. Ранее Владимир Зеленский назвал пять причин затягивания спецоперации. Одной из них является затягивание поставок вооружений в помощь Украине.

На саммите ЕС президент Украины Владимир Зеленский в резких выражениях потребовал от стран Запада не затягивать с поставками оружия. О его эмоциональном поведении сообщила журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски. «То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована», — сообщила Анна ван Денски. По словам ее коллег, Зеленский выступил в окружении украинских военных и выразил мысль, что политические декларации не подкрепленные действиями ничего не стоят. Ранее Владимир Зеленский назвал пять причин затягивания спецоперации. Одной из них является затягивание поставок вооружений в помощь Украине.