Журналистка высмеяла истерику Зеленского на саммите ЕС

Владимир Зеленский потребовал от Запада немедленных поставок оружияФото: Официальный сайт президента Украины
На саммите ЕС президент Украины Владимир Зеленский в резких выражениях потребовал от стран Запада не затягивать с поставками оружия. О его эмоциональном поведении сообщила журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски.
«То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована», — сообщила Анна ван Денски. По словам ее коллег, Зеленский выступил в окружении украинских военных и выразил мысль, что политические декларации не подкрепленные действиями ничего не стоят.
Ранее Владимир Зеленский назвал пять причин затягивания спецоперации. Одной из них является затягивание поставок вооружений в помощь Украине.
На саммите ЕС президент Украины Владимир Зеленский в резких выражениях потребовал от стран Запада не затягивать с поставками оружия. О его эмоциональном поведении сообщила журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски. «То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована», — сообщила Анна ван Денски. По словам ее коллег, Зеленский выступил в окружении украинских военных и выразил мысль, что политические декларации не подкрепленные действиями ничего не стоят. Ранее Владимир Зеленский назвал пять причин затягивания спецоперации. Одной из них является затягивание поставок вооружений в помощь Украине.