23 марта 2023

Журналистка высмеяла истерику Зеленского на саммите ЕС

Журналистка Анна ван Денски сообщила об эмоциональной речи Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский потребовал от Запада немедленных поставок оружия Фото:

На саммите ЕС президент Украины Владимир Зеленский в резких выражениях потребовал от стран Запада не затягивать с поставками оружия. О его эмоциональном поведении сообщила журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски.

«То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована», — сообщила Анна ван Денски. По словам ее коллег, Зеленский выступил в окружении украинских военных и выразил мысль, что политические декларации не подкрепленные действиями ничего не стоят.

Ранее Владимир Зеленский назвал пять причин затягивания спецоперации. Одной из них является затягивание поставок вооружений в помощь Украине.

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На саммите ЕС президент Украины Владимир Зеленский в резких выражениях потребовал от стран Запада не затягивать с поставками оружия. О его эмоциональном поведении сообщила журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски. «То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована», — сообщила Анна ван Денски. По словам ее коллег, Зеленский выступил в окружении украинских военных и выразил мысль, что политические декларации не подкрепленные действиями ничего не стоят. Ранее Владимир Зеленский назвал пять причин затягивания спецоперации. Одной из них является затягивание поставок вооружений в помощь Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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