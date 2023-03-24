Ученые выяснили, какие продукты нужно есть для профилактики деменции

Австралийские ученые посоветовали есть продукты с магнием для предотвращения слабоумия

24 марта 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

В орехах содержится магний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Продукты с большим содержанием магния улучшают работу мозга и предотвращают развитие деменции. К такому выводу пришли ученые из Австралийского национального университета (ANU). «Результаты исследования, опубликованные в журнале European Journal of Nutrition, показали, что увеличение потребления магния на 41% приводит к замедлению возрастного уменьшения размера мозга, что связано с лучшими когнитивными функциями и меньшим риском развития или отсроченным началом деменции в пожилом возрасте», — передает «Ридус» со ссылкой на исследование. Магний содержится в листовых зеленых овощах, бобовых, орехах, кураге, вишне и других продуктах. Исследователи проанализировали питание шести тысяч человек в возрасте 40—73 лет. Они ежедневно ели вместе с пищей 550 миллиграммов магния. Ранее врач Валерия Румянцева рассказала, что чрезмерное потребление кофе увеличивает риск развития деменции. По ее словам, оптимально пить две чашки кофе в день. Также она отметила, что сильное увлечение соцсетями и использование поисковиков негативно отражается на аналитических способностях человека.

Продукты с большим содержанием магния улучшают работу мозга и предотвращают развитие деменции. К такому выводу пришли ученые из Австралийского национального университета (ANU). «Результаты исследования, опубликованные в журнале European Journal of Nutrition, показали, что увеличение потребления магния на 41% приводит к замедлению возрастного уменьшения размера мозга, что связано с лучшими когнитивными функциями и меньшим риском развития или отсроченным началом деменции в пожилом возрасте», — передает «Ридус» со ссылкой на исследование. Магний содержится в листовых зеленых овощах, бобовых, орехах, кураге, вишне и других продуктах. Исследователи проанализировали питание шести тысяч человек в возрасте 40—73 лет. Они ежедневно ели вместе с пищей 550 миллиграммов магния. Ранее врач Валерия Румянцева рассказала, что чрезмерное потребление кофе увеличивает риск развития деменции. По ее словам, оптимально пить две чашки кофе в день. Также она отметила, что сильное увлечение соцсетями и использование поисковиков негативно отражается на аналитических способностях человека.