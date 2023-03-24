GT: Запад не даст Киеву пойти на мирное соглашение

24 марта 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Запад ведет войну на истощение Украины, сообщают СМИ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад не хочет, чтобы Украина соглашалась на мирное урегулирование конфликта, так как желает продолжения военного пути. Об этом написали в китайском издании The Global Times. «Понятно, что Запад, как говорили аналитики с самого начала конфликта, хочет воевать „до последнего украинца“. Они не хотят, чтобы украинское правительство принимало какие-либо мирные предложения ни при каких обстоятельствах», — написали в материале . Автор уточнил, что подобные действия со стороны Запада спровоцируют страдания и нищету среди простых граждан Украины. Также в издании отметили, что именно нежелание Запада учитывать интересы безопасности других стран спровоцировало конфликт на Украине. Подобное мышление западных стран противоречит основам международного права и человеческой морали, отмечается в статье. Ранее представитель МИД Китая Мао Нин сказал, что США мешают усилиям других стран налаживать мирный диалог по Украине, передает «Национальная служба новостей». Она отметила, что Вашингтон хочет изолировать Москву от международного сообщества, тем самым подливая «масло в огонь». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцы являются для Запада расходным материалом, передает RT. Она пояснила это тем, что судьба украинских граждан не заботит ни НАТО, ни США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад не хочет, чтобы Украина соглашалась на мирное урегулирование конфликта, так как желает продолжения военного пути. Об этом написали в китайском издании The Global Times. «Понятно, что Запад, как говорили аналитики с самого начала конфликта, хочет воевать „до последнего украинца“. Они не хотят, чтобы украинское правительство принимало какие-либо мирные предложения ни при каких обстоятельствах», — написали в материале. Автор уточнил, что подобные действия со стороны Запада спровоцируют страдания и нищету среди простых граждан Украины. Также в издании отметили, что именно нежелание Запада учитывать интересы безопасности других стран спровоцировало конфликт на Украине. Подобное мышление западных стран противоречит основам международного права и человеческой морали, отмечается в статье. Ранее представитель МИД Китая Мао Нин сказал, что США мешают усилиям других стран налаживать мирный диалог по Украине, передает «Национальная служба новостей». Она отметила, что Вашингтон хочет изолировать Москву от международного сообщества, тем самым подливая «масло в огонь». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцы являются для Запада расходным материалом, передает RT. Она пояснила это тем, что судьба украинских граждан не заботит ни НАТО, ни США.