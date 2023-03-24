Shot: у проходной ТЭЦ в Москве нашли неизвестный снаряд

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, снаряд, днр, миномет, талаковка, линия фронта, минометная мина
Территория обнаружения боеприпаса оцеплена Фото:

В Москве у забора ТЭЦ-20 обнаружили неизвестный снаряд, похожий на мину. Объект найден в 50 метрах от проходной ТЭЦ.

«Неизвестный снаряд обнаружен у ТЭЦ-20 в Москве», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что снаряд, похожий на мину, нашли в 50 метрах от проходной ТЭЦ. Территория обнаружения боеприпаса оцеплена, заключили в telegram-канале.

URA.RU обратилось с уточнением информации в Мосэнерго, которому принадлежит ТЭЦ. В компании отказались комментировать ситуацию.

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В Москве у забора ТЭЦ-20 обнаружили неизвестный снаряд, похожий на мину. Объект найден в 50 метрах от проходной ТЭЦ. «Неизвестный снаряд обнаружен у ТЭЦ-20 в Москве», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что снаряд, похожий на мину, нашли в 50 метрах от проходной ТЭЦ. Территория обнаружения боеприпаса оцеплена, заключили в telegram-канале. URA.RU обратилось с уточнением информации в Мосэнерго, которому принадлежит ТЭЦ. В компании отказались комментировать ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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