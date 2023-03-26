Правительство одобрило создание свободной экономической зоны в новых регионах

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Михаил Мишустин на Азербайджано-Российском форуме. Баку, мишустин михаил
Кабмин РФ освободил новые территории РФ от части налогов Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Правительство РФ одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте руководства страны.

«Законопроект регламентирует функционирование свободной экономической зоны и деятельность ее резидентов», — отмечается в документе. Уточняется, что свободная зона будет затрагивать только недавно присоединенные к России новые территории. Это Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области. Теперь на этих территориях будут установлены налоговые льготы, как земельные, так и имущественные.

Ранее сообщалось, что новые российские регионы не будут выплачивать часть налогов. Данные территории освободят от федеральной и региональной части налога на прибыль и имущество. Россия в сентябре 2022 года провела референдумы о присоединении части территорий в состав страны.

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Правительство РФ одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте руководства страны. «Законопроект регламентирует функционирование свободной экономической зоны и деятельность ее резидентов», — отмечается в документе. Уточняется, что свободная зона будет затрагивать только недавно присоединенные к России новые территории. Это Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области. Теперь на этих территориях будут установлены налоговые льготы, как земельные, так и имущественные. Ранее сообщалось, что новые российские регионы не будут выплачивать часть налогов. Данные территории освободят от федеральной и региональной части налога на прибыль и имущество. Россия в сентябре 2022 года провела референдумы о присоединении части территорий в состав страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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