Правительство одобрило создание свободной экономической зоны в новых регионах

26 марта 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Кабмин РФ освободил новые территории РФ от части налогов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Правительство РФ одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте руководства страны. «Законопроект регламентирует функционирование свободной экономической зоны и деятельность ее резидентов», — отмечается в документе. Уточняется, что свободная зона будет затрагивать только недавно присоединенные к России новые территории. Это Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области. Теперь на этих территориях будут установлены налоговые льготы, как земельные, так и имущественные. Ранее сообщалось, что новые российские регионы не будут выплачивать часть налогов. Данные территории освободят от федеральной и региональной части налога на прибыль и имущество. Россия в сентябре 2022 года провела референдумы о присоединении части территорий в состав страны.

Правительство РФ одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте руководства страны. «Законопроект регламентирует функционирование свободной экономической зоны и деятельность ее резидентов», — отмечается в документе. Уточняется, что свободная зона будет затрагивать только недавно присоединенные к России новые территории. Это Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области. Теперь на этих территориях будут установлены налоговые льготы, как земельные, так и имущественные. Ранее сообщалось, что новые российские регионы не будут выплачивать часть налогов. Данные территории освободят от федеральной и региональной части налога на прибыль и имущество. Россия в сентябре 2022 года провела референдумы о присоединении части территорий в состав страны.