Правительство одобрило создание свободной экономической зоны в новых регионах

Правительство РФ одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте руководства страны.
«Законопроект регламентирует функционирование свободной экономической зоны и деятельность ее резидентов», — отмечается в документе. Уточняется, что свободная зона будет затрагивать только недавно присоединенные к России новые территории. Это Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области. Теперь на этих территориях будут установлены налоговые льготы, как земельные, так и имущественные.
Ранее сообщалось, что новые российские регионы не будут выплачивать часть налогов. Данные территории освободят от федеральной и региональной части налога на прибыль и имущество. Россия в сентябре 2022 года провела референдумы о присоединении части территорий в состав страны.
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Правительство РФ одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте руководства страны. «Законопроект регламентирует функционирование свободной экономической зоны и деятельность ее резидентов», — отмечается в документе. Уточняется, что свободная зона будет затрагивать только недавно присоединенные к России новые территории. Это Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области. Теперь на этих территориях будут установлены налоговые льготы, как земельные, так и имущественные. Ранее сообщалось, что новые российские регионы не будут выплачивать часть налогов. Данные территории освободят от федеральной и региональной части налога на прибыль и имущество. Россия в сентябре 2022 года провела референдумы о присоединении части территорий в состав страны.