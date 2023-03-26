Spiegel: Шольц сделал Германию беззащитной перед ядерными боеголовками Путина

26 марта 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц надеется на бесконечную поддержку НАТО, считает Spiegel Фото: Официальный сайт президента Украины Канцлер Германии Олаф Шольц убеждает немецких граждан, что Германия как страна НАТО всегда будет под покровительством США. Но если на следующих президентских выборах в Штатах победит республиканец, то это уже не будет гарантировано. Об этом заявил немецкий политолог Рене Пфистер. «Это одна из горьких истин, что мы можем проснуться менее чем за два года в мире без надежного НАТО. Тогда европейцы не только будут „условно готовы защищаться“, но и будут в значительной степени беззащитны перед ядерными боеголовками Путина», — написал Рене Пфистер в своей колонке для Spiegel. Это значит, что в своих решениях ФРГ не должна ориентироваться на покровительство НАТО, почеркнул он. Политолог предполагает, что следующим американским президентом сможет стать губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис. Он неоднократно выступал против поддержки США конфликта на Украине. В международной газете Financial Times также выходил материал, в котором оценивалась вероятность победы на президентских выборах США кандидата от республиканской партии. Журналисты издания предполагают, что на них сразятся Рон Десантис и бывший американский президент Дональд Трамп. Они оба выступают против американской поддержки Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц убеждает немецких граждан, что Германия как страна НАТО всегда будет под покровительством США. Но если на следующих президентских выборах в Штатах победит республиканец, то это уже не будет гарантировано. Об этом заявил немецкий политолог Рене Пфистер. «Это одна из горьких истин, что мы можем проснуться менее чем за два года в мире без надежного НАТО. Тогда европейцы не только будут „условно готовы защищаться“, но и будут в значительной степени беззащитны перед ядерными боеголовками Путина», — написал Рене Пфистер в своей колонке для Spiegel. Это значит, что в своих решениях ФРГ не должна ориентироваться на покровительство НАТО, почеркнул он. Политолог предполагает, что следующим американским президентом сможет стать губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис. Он неоднократно выступал против поддержки США конфликта на Украине. В международной газете Financial Times также выходил материал, в котором оценивалась вероятность победы на президентских выборах США кандидата от республиканской партии. Журналисты издания предполагают, что на них сразятся Рон Десантис и бывший американский президент Дональд Трамп. Они оба выступают против американской поддержки Украины.