Американского экс-разведчика рассмешил план США по Украине

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, зенитка, ВСУ, stock, ЗУ-23
Нежелание Пентагона установить мир на Украине рассмешило бывшего американского разведчика Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассмеялся, комментируя заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что прекращение украинского конфликта прямо сейчас закрепит победу России. Риттер отметил, что перемирие не состоялось раньше только из-за решения США.

«Обратите внимание на ту дерзость, с которой говорит представитель Белого дома. Не стоит забывать, что именно президент США отказался обсуждать любые предложения об урегулировании ситуации, предложенные со стороны России еще до начала обострения», — сообщил Скотт Риттер в интервью на youtube-канале Judging Freedom. При этом он не смог сдержать смех.

Ранее Скотт Риттер заявлял, что только Россия пытается достичь мира в украинском конфликте. Он отметил, что об этом свидетельствуют Минские соглашения.

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассмеялся, комментируя заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что прекращение украинского конфликта прямо сейчас закрепит победу России. Риттер отметил, что перемирие не состоялось раньше только из-за решения США. «Обратите внимание на ту дерзость, с которой говорит представитель Белого дома. Не стоит забывать, что именно президент США отказался обсуждать любые предложения об урегулировании ситуации, предложенные со стороны России еще до начала обострения», — сообщил Скотт Риттер в интервью на youtube-канале Judging Freedom. При этом он не смог сдержать смех. Ранее Скотт Риттер заявлял, что только Россия пытается достичь мира в украинском конфликте. Он отметил, что об этом свидетельствуют Минские соглашения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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