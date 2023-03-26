Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассмеялся, комментируя заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что прекращение украинского конфликта прямо сейчас закрепит победу России. Риттер отметил, что перемирие не состоялось раньше только из-за решения США.
«Обратите внимание на ту дерзость, с которой говорит представитель Белого дома. Не стоит забывать, что именно президент США отказался обсуждать любые предложения об урегулировании ситуации, предложенные со стороны России еще до начала обострения», — сообщил Скотт Риттер в интервью на youtube-канале Judging Freedom. При этом он не смог сдержать смех.
Ранее Скотт Риттер заявлял, что только Россия пытается достичь мира в украинском конфликте. Он отметил, что об этом свидетельствуют Минские соглашения.
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