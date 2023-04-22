Председатель федерации карате-киокушинкай Челябинской области Сергей Нечкин привез гуманитарную помощь в ЛНР для подразделения, где служит его воспитанник. Об этом наставник рассказал корреспонденту URA.RU.
«Здесь служит ученик, который тренировался у меня. Сейчас привезли ребятам коллиматорные прицелы, баню, экипировку, костюмы, кроссовки, покушать — все самое необходимое по хозяйству, что они просили. Каждый должен выбрать [гражданскую] позицию, я ее выбрал — мои дед и бабушка воевали, а сейчас наши ребята дорабатывают то, что не успели сделать предки. Считаю, это святое дело — приехать помочь ребятам. Армия снабжает, но необходимая помощь нужна и от гражданских людей», — поделился он.
По словам Сергея Нечкина, только сплоченность армии и народа поможет достичь целей специальной военной операции. Для этого надо с малых лет воспитывать в детях патриотизм и любовь к своей стране.
«Воспитывать патриотизм надо не только в спортсмене — надо с первого класса преподавать историю и рассказывать, как наша страна побеждала и ничего легко ей не давалось. С нами воевали практически все — все получали и возвращались. Такую страну победить нельзя — мы все ляжем, но свое не отдадим», — заключил тренер.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась в феврале 2022 года. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, — защита мирного населения от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.
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