Аэробус из Казани экстренно приземлился в Шереметьево

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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, airbus A320, аэрофлот, авиация, самолет, vq-biu
Датчик на борту самолета дал сигнал об открытии дверей Фото:

Самолет Аэробус А-320 рейса Казань-Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Решение о посадке было принято после сигнала об открытии дверей.

«Борт Аэробус А-320 сел штатно в Шереметьево», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что экипаж самолета сообщил диспетчерам аэропорта о сигнале на борту об открытии дверей. Вскоре после посадки технические службы аэропорта занялись осмотром воздушного судна.

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Самолет Аэробус А-320 рейса Казань-Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Решение о посадке было принято после сигнала об открытии дверей. «Борт Аэробус А-320 сел штатно в Шереметьево», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что экипаж самолета сообщил диспетчерам аэропорта о сигнале на борту об открытии дверей. Вскоре после посадки технические службы аэропорта занялись осмотром воздушного судна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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