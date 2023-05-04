Аэробус из Казани экстренно приземлился в Шереметьево

Датчик на борту самолета дал сигнал об открытии дверей
Самолет Аэробус А-320 рейса Казань-Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Решение о посадке было принято после сигнала об открытии дверей.
«Борт Аэробус А-320 сел штатно в Шереметьево», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что экипаж самолета сообщил диспетчерам аэропорта о сигнале на борту об открытии дверей. Вскоре после посадки технические службы аэропорта занялись осмотром воздушного судна.
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