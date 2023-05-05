05 мая 2023

РИАН: российские дроны-камикадзе будут отправлять на передовую из единого хаба

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Дроны. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
Дроны будут запускать из единого хаба, а бойцы на фронте смогут к ним подключится удаленно, считает Жернов Фото:

Российские дроны-камикадзе «Привет-82» будут отправлять на линию фронта из единого хаба в тылу. Операторы смогут управлять техникой и наводить ее на цели противника из любой точки на передовой, сообщил совладелец и гендиректор разработчика аппарата — КБ «Око» — Вадим Жернов.

«Так как у нашего беспилотника большая дальность хода, около 30 километров, мы можем базироваться не на линии боевого соприкосновения, а в тылу. То есть старт БПЛА осуществляется в 15-20 километрах от линии фронта из пункта запуска», — передает слова Вадима Жернова РИА Новости.

Такой способ управления техникой позволит подразделениям на линии фронта обойтись без дополнительной нагрузки в виде самих дронов и катапульты, потребуется лишь оператор, который сможет подключиться к выбранному беспилотнику. Кроме этого такой способ позволит направлять в подразделение сразу несколько БПЛА, а также наносить скоординированный удар в одну цель с разных дронов-камикадзе, считает Жернов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь», который предназначен для атаки по противнику в глубине фронта. Первая партия уже прошла испытания в зоне спецоперации. Также агентство рассказывало, что в Тамбовской области создают дроны, которые невозможно сбить.

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Российские дроны-камикадзе «Привет-82» будут отправлять на линию фронта из единого хаба в тылу. Операторы смогут управлять техникой и наводить ее на цели противника из любой точки на передовой, сообщил совладелец и гендиректор разработчика аппарата — КБ «Око» — Вадим Жернов. «Так как у нашего беспилотника большая дальность хода, около 30 километров, мы можем базироваться не на линии боевого соприкосновения, а в тылу. То есть старт БПЛА осуществляется в 15-20 километрах от линии фронта из пункта запуска», — передает слова Вадима Жернова РИА Новости. Такой способ управления техникой позволит подразделениям на линии фронта обойтись без дополнительной нагрузки в виде самих дронов и катапульты, потребуется лишь оператор, который сможет подключиться к выбранному беспилотнику. Кроме этого такой способ позволит направлять в подразделение сразу несколько БПЛА, а также наносить скоординированный удар в одну цель с разных дронов-камикадзе, считает Жернов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь», который предназначен для атаки по противнику в глубине фронта. Первая партия уже прошла испытания в зоне спецоперации. Также агентство рассказывало, что в Тамбовской области создают дроны, которые невозможно сбить.
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