РИАН: российские дроны-камикадзе будут отправлять на передовую из единого хаба

06 мая 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Дроны будут запускать из единого хаба, а бойцы на фронте смогут к ним подключится удаленно, считает Жернов Фото: Министерство обороны Великобритании Российские дроны-камикадзе «Привет-82» будут отправлять на линию фронта из единого хаба в тылу. Операторы смогут управлять техникой и наводить ее на цели противника из любой точки на передовой, сообщил совладелец и гендиректор разработчика аппарата — КБ «Око» — Вадим Жернов. «Так как у нашего беспилотника большая дальность хода, около 30 километров, мы можем базироваться не на линии боевого соприкосновения, а в тылу. То есть старт БПЛА осуществляется в 15-20 километрах от линии фронта из пункта запуска», — передает слова Вадима Жернова РИА Новости. Такой способ управления техникой позволит подразделениям на линии фронта обойтись без дополнительной нагрузки в виде самих дронов и катапульты, потребуется лишь оператор, который сможет подключиться к выбранному беспилотнику. Кроме этого такой способ позволит направлять в подразделение сразу несколько БПЛА, а также наносить скоординированный удар в одну цель с разных дронов-камикадзе, считает Жернов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь», который предназначен для атаки по противнику в глубине фронта. Первая партия уже прошла испытания в зоне спецоперации. Также агентство рассказывало, что в Тамбовской области создают дроны, которые невозможно сбить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские дроны-камикадзе «Привет-82» будут отправлять на линию фронта из единого хаба в тылу. Операторы смогут управлять техникой и наводить ее на цели противника из любой точки на передовой, сообщил совладелец и гендиректор разработчика аппарата — КБ «Око» — Вадим Жернов. «Так как у нашего беспилотника большая дальность хода, около 30 километров, мы можем базироваться не на линии боевого соприкосновения, а в тылу. То есть старт БПЛА осуществляется в 15-20 километрах от линии фронта из пункта запуска», — передает слова Вадима Жернова РИА Новости. Такой способ управления техникой позволит подразделениям на линии фронта обойтись без дополнительной нагрузки в виде самих дронов и катапульты, потребуется лишь оператор, который сможет подключиться к выбранному беспилотнику. Кроме этого такой способ позволит направлять в подразделение сразу несколько БПЛА, а также наносить скоординированный удар в одну цель с разных дронов-камикадзе, считает Жернов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь», который предназначен для атаки по противнику в глубине фронта. Первая партия уже прошла испытания в зоне спецоперации. Также агентство рассказывало, что в Тамбовской области создают дроны, которые невозможно сбить.