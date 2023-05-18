Советник офиса Зеленского Подоляк пообещал преследовать Россию всегда и везде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Украина достанет Россию везде, заявил Михаил Подоляк Фото:

Украина будет преследовать Россию всегда и везде, достанет каждого юридически или физически. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да, Украина достанется каждому из вас, будь то юридически или физически», — написал Подоляк в Twitter. Он также пригрозил России трибуналом.

Ранее Подоляк заявлял, что Украина якобы имеет право уничтожать все в Крыму и Донбассе. При этом советник главы офиса Зеленского подчеркнул, что ударами по Москве Киев не решил бы вопрос урегулирования конфликта.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее основными целями является демилитаризация киевского режима, а также помощь жителям Донбасса.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина будет преследовать Россию всегда и везде, достанет каждого юридически или физически. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да, Украина достанется каждому из вас, будь то юридически или физически», — написал Подоляк в Twitter. Он также пригрозил России трибуналом. Ранее Подоляк заявлял, что Украина якобы имеет право уничтожать все в Крыму и Донбассе. При этом советник главы офиса Зеленского подчеркнул, что ударами по Москве Киев не решил бы вопрос урегулирования конфликта. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее основными целями является демилитаризация киевского режима, а также помощь жителям Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...