Советник офиса Зеленского Подоляк пообещал преследовать Россию всегда и везде

Украина будет преследовать Россию всегда и везде, достанет каждого юридически или физически. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да, Украина достанется каждому из вас, будь то юридически или физически», — написал Подоляк в Twitter. Он также пригрозил России трибуналом.
Ранее Подоляк заявлял, что Украина якобы имеет право уничтожать все в Крыму и Донбассе. При этом советник главы офиса Зеленского подчеркнул, что ударами по Москве Киев не решил бы вопрос урегулирования конфликта.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее основными целями является демилитаризация киевского режима, а также помощь жителям Донбасса.
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