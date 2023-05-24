Глава СНБО Украины Данилов после сообщений о ранении Залужного заявил о его докладе Зеленскому

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
Алексей Данилов (на фото) заявил, что Владимир Зеленский недавно заслушал доклад Валерия Залужного Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Президент Украины, Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10:00 заслушал на ставке доклад главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного и других членов ставки», — заявил Алексей Данилов. Свое сообщение он опубликовал в twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Залужный в результате удара российской армии по командному пункту ВСУ под Херсоном был серьезно ранен. Сообщалось, что командующий получил черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Также, по данным источников, после операций, Залужный вряд ли сможет вернуться к своим обязанностям.

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Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. «Президент Украины, Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10:00 заслушал на ставке доклад главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного и других членов ставки», — заявил Алексей Данилов. Свое сообщение он опубликовал в twitter-аккаунте. Ранее сообщалось, что Залужный в результате удара российской армии по командному пункту ВСУ под Херсоном был серьезно ранен. Сообщалось, что командующий получил черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Также, по данным источников, после операций, Залужный вряд ли сможет вернуться к своим обязанностям.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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