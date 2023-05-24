Глава СНБО Украины Данилов после сообщений о ранении Залужного заявил о его докладе Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
«Президент Украины, Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10:00 заслушал на ставке доклад главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного и других членов ставки», — заявил Алексей Данилов. Свое сообщение он опубликовал в twitter-аккаунте.
Ранее сообщалось, что Залужный в результате удара российской армии по командному пункту ВСУ под Херсоном был серьезно ранен. Сообщалось, что командующий получил черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Также, по данным источников, после операций, Залужный вряд ли сможет вернуться к своим обязанностям.
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