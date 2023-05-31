«Известия»: умер депутат Госдумы Виктор Зубарев

31 мая 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Виктору Зубареву было 62 года Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Умер депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев. На момент смерти ему было 62 года, сообщают СМИ. «Умер депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев. Ему было 62 года», — сообщают «Известия», ссылаясь на администрацию округа. Причина смерти депутата не раскрывается. В соцсетях депутата ничего не сообщается по поводу его смерти. URA.RU пыталось дозвониться в администрацию Красноярского края. Ответ на момент публикации не был получен. Виктор Зубарев был избран по избирательному округу № 56. Он родился 20 февраля 1961 года. 19 сентября 2021 года он вступил в должность депутата Госдумы. Обновлено 13:49: информацию подтвердили РИА Новости. Они ссылаются на депутата Госдумы Юрия Швыткина.

Умер депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев. На момент смерти ему было 62 года, сообщают СМИ. «Умер депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев. Ему было 62 года», — сообщают «Известия», ссылаясь на администрацию округа. Причина смерти депутата не раскрывается. В соцсетях депутата ничего не сообщается по поводу его смерти. URA.RU пыталось дозвониться в администрацию Красноярского края. Ответ на момент публикации не был получен. Виктор Зубарев был избран по избирательному округу № 56. Он родился 20 февраля 1961 года. 19 сентября 2021 года он вступил в должность депутата Госдумы. Обновлено 13:49: информацию подтвердили РИА Новости. Они ссылаются на депутата Госдумы Юрия Швыткина.