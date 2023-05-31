«Известия»: умер депутат Госдумы Виктор Зубарев

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Зубарев Виктор (ПОВТОРНО НЕ СТАВИМ)
Виктору Зубареву было 62 года Фото:

Умер депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев. На момент смерти ему было 62 года, сообщают СМИ.

«Умер депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев. Ему было 62 года», — сообщают «Известия», ссылаясь на администрацию округа. Причина смерти депутата не раскрывается. В соцсетях депутата ничего не сообщается по поводу его смерти.

URA.RU пыталось дозвониться в администрацию Красноярского края. Ответ на момент публикации не был получен.

Виктор Зубарев был избран по избирательному округу № 56. Он родился 20 февраля 1961 года. 19 сентября 2021 года он вступил в должность депутата Госдумы.

Обновлено 13:49: информацию подтвердили РИА Новости. Они ссылаются на депутата Госдумы Юрия Швыткина.

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Умер депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев. На момент смерти ему было 62 года, сообщают СМИ. «Умер депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев. Ему было 62 года», — сообщают «Известия», ссылаясь на администрацию округа. Причина смерти депутата не раскрывается. В соцсетях депутата ничего не сообщается по поводу его смерти. URA.RU пыталось дозвониться в администрацию Красноярского края. Ответ на момент публикации не был получен. Виктор Зубарев был избран по избирательному округу № 56. Он родился 20 февраля 1961 года. 19 сентября 2021 года он вступил в должность депутата Госдумы. Обновлено 13:49: информацию подтвердили РИА Новости. Они ссылаются на депутата Госдумы Юрия Швыткина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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