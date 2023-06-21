Зеленский отказался замораживать конфликт с РФ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский рассказал, что Украина не пойдет на заморозку конфликта с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заморозки конфликта с Россией не будет по причине бесперспективности таких мер для Украины. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Как бы далеко мы ни продвинулись в контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт, потому что это бесперспективное развитие для Украины», — рассказал Зеленский. Его слова приводит британский телеканал BBC в своем материале.

Ранее Зеленский признался, что контрнаступление Украины пошло не по плану. Он рассказал, что операция идет нелегко из-за большого количества российских мин на поле боя. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против заморозки украинского конфликта на условиях России. В американской газете The Wall Street Journal писали, что наступление превратится в «долгую и смертоносную мясорубку».

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Заморозки конфликта с Россией не будет по причине бесперспективности таких мер для Украины. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский. «Как бы далеко мы ни продвинулись в контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт, потому что это бесперспективное развитие для Украины», — рассказал Зеленский. Его слова приводит британский телеканал BBC в своем материале. Ранее Зеленский признался, что контрнаступление Украины пошло не по плану. Он рассказал, что операция идет нелегко из-за большого количества российских мин на поле боя. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против заморозки украинского конфликта на условиях России. В американской газете The Wall Street Journal писали, что наступление превратится в «долгую и смертоносную мясорубку».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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