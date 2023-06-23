Челябинский замкомандира полка «Апостол» передал привет с передовой. Видео

24 июня 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Челябинский предприниматель Юрий Гагарин находится на передовой с марта 2022 года Фото: Павел Сидоров © URA.RU Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин передал видео-привет с поселка Урожайное Донецкой народной республики. Ситуацию в населенном пункте он назвал не тяжелой и стабильной. «Всем, кто задает вопрос: «Урожайное чье?». Показываем и читаем: «Великоновоселковский район, Урожайненский сельский совет. Оно (село — прим. URA.RU) наше!», — отметил в видео Юрий Гагарин. По его словам, село никто не взял, и даже не было таких попыток. На окраине действительно идут бои, но ситуация стабильная. Логистика не нарушена. С подвозом боеприпасов, воды и питания проблем нет. Как только дадут команду, военные пойдут вперед, добавил Юрий Гагарин. Челябинский предприниматель Юрий Гагарин находится на передовой с марта 2022 года. Его группа спасала детей при освобождении Мариуполя. За спасение 376 детей Донбасса Юрий Гагарин был представлен к Ордену Мужества. Позывной «Ангел» Гагарин получил в ДНР. В его группе, которая занималась спасением гражданского населения из подвалов, было пятеро человек — Андрей, Николай, Георгий, Евгений и Леонид. По главным буквам ребят стали звать «ангелами», а Гагарина, как командира подразделения «Ангелом».

Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин передал видео-привет с поселка Урожайное Донецкой народной республики. Ситуацию в населенном пункте он назвал не тяжелой и стабильной. «Всем, кто задает вопрос: «Урожайное чье?». Показываем и читаем: «Великоновоселковский район, Урожайненский сельский совет. Оно (село — прим. URA.RU) наше!», — отметил в видео Юрий Гагарин. По его словам, село никто не взял, и даже не было таких попыток. На окраине действительно идут бои, но ситуация стабильная. Логистика не нарушена. С подвозом боеприпасов, воды и питания проблем нет. Как только дадут команду, военные пойдут вперед, добавил Юрий Гагарин. Челябинский предприниматель Юрий Гагарин находится на передовой с марта 2022 года. Его группа спасала детей при освобождении Мариуполя. За спасение 376 детей Донбасса Юрий Гагарин был представлен к Ордену Мужества. Позывной «Ангел» Гагарин получил в ДНР. В его группе, которая занималась спасением гражданского населения из подвалов, было пятеро человек — Андрей, Николай, Георгий, Евгений и Леонид. По главным буквам ребят стали звать «ангелами», а Гагарина, как командира подразделения «Ангелом».