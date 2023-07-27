Пехота ВСУ подорвалась на своих минах под Угледаром

28 июля 2023 в 06:55 Размер текста - 17 +

Пехота ВСУ вышла на свое минное поле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа украинских военных подорвалась на своих минах, пытаясь наступать на угледарском направлении в ДНР. Об этом рассказал российский боец с позывным «Бука». «Буквально пару дней назад у нас на угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны ВСУ. Вышла группа пехоты и три единицы бронетехники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах», — рассказал РИА Новости боец «Бука» из состава 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского. Ранее URA.RU сообщало о неопытности украинских военных, из-за которых ВСУ несут большие потери. Так, один из командиров ВСУ уничтожил половину своего взвода, отправив бойцов на минное поле.

Группа украинских военных подорвалась на своих минах, пытаясь наступать на угледарском направлении в ДНР. Об этом рассказал российский боец с позывным «Бука». «Буквально пару дней назад у нас на угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны ВСУ. Вышла группа пехоты и три единицы бронетехники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах», — рассказал РИА Новости боец «Бука» из состава 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского. Ранее URA.RU сообщало о неопытности украинских военных, из-за которых ВСУ несут большие потери. Так, один из командиров ВСУ уничтожил половину своего взвода, отправив бойцов на минное поле.