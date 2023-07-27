Пехота ВСУ подорвалась на своих минах под Угледаром

Группа украинских военных подорвалась на своих минах, пытаясь наступать на угледарском направлении в ДНР. Об этом рассказал российский боец с позывным «Бука».
«Буквально пару дней назад у нас на угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны ВСУ. Вышла группа пехоты и три единицы бронетехники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах», — рассказал РИА Новости боец «Бука» из состава 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.
Ранее URA.RU сообщало о неопытности украинских военных, из-за которых ВСУ несут большие потери. Так, один из командиров ВСУ уничтожил половину своего взвода, отправив бойцов на минное поле.
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