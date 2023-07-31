В США заявили, что Россия ударяла по Одессе своими «самыми грозными ракетами»

IBT: Россия использовала самый мощный ракетный арсенал при обстреле портов в Одессе

31 июля 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Ни одна из ракет «Оникс» не была перехвачена или сбита при обстреле портов Одессы Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия использовала свой «самый грозный» ракетный арсенал во время ударов по военным объектам Одессы, а именно крылатые ракеты «Оникс». Об этом написали в американском издании International Business Times. «Россия применила свой самый грозный ракетный арсенал во время разрушительного обстрела в этом месяце портового города Одесса. Среди них не менее семи крылатых ракет „Оникс“, запущенных с берегового ракетного комплекса „Бастион“, дислоцированного в Крыму», — говорится в статье. «Оникс» является противокорабельным сверхзвуковым боеприпасом, который предназначен для полета на малых высотах. В материале отметили, что ни одна из этих крылатых ракет не была перехвачена или сбита силами ВСУ. В издании также назвали обстрел портов в Одессе «одним из самых серьезных инцидентов в новейшей истории региона». Россия нанесла удар по портам в Одессе в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту 17 июля, передает MK.RU . Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал российские удары самыми критичными за всю историю конфликта на Украине , пишет Pravda.Ru.

Россия использовала свой «самый грозный» ракетный арсенал во время ударов по военным объектам Одессы, а именно крылатые ракеты «Оникс». Об этом написали в американском издании International Business Times. «Россия применила свой самый грозный ракетный арсенал во время разрушительного обстрела в этом месяце портового города Одесса. Среди них не менее семи крылатых ракет „Оникс“, запущенных с берегового ракетного комплекса „Бастион“, дислоцированного в Крыму», — говорится в статье. «Оникс» является противокорабельным сверхзвуковым боеприпасом, который предназначен для полета на малых высотах. В материале отметили, что ни одна из этих крылатых ракет не была перехвачена или сбита силами ВСУ. В издании также назвали обстрел портов в Одессе «одним из самых серьезных инцидентов в новейшей истории региона». Россия нанесла удар по портам в Одессе в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту 17 июля, передает MK.RU. Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал российские удары самыми критичными за всю историю конфликта на Украине, пишет Pravda.Ru.