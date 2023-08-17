В США объяснили бессмысленность борьбы ВСУ за Урожайное

19FortyFive: затраты ВСУ на овладение Урожайным значительно выше, чем потенциальные выгоды

17 августа 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

ВСУ предпринимают попытки овладеть Урожайным, пишет 19FortyFive Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Борьба ВСУ за Урожайное не имеет большого смысла, так как, с точки зрения стратегии и операции, затраты на овладение этого населенного пункта значительно превышают их пользу. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. «Со стратегической или даже оперативной точки зрения, затраты ВСУ на борьбу за Урожайное значительно выше, чем выгоды», — говорится в материале издания. Там добавили, что, несмотря на это, приближение вооруженных сил Украины к Урожайному вызывает оптимизм у сторонников Киева. Они надеются на дальнейшее продвижение к Азовскому побережью, заключили в издании. Ранее стало известно, что российские солдаты уничтожили около 20 позиций ВСУ под поселком Урожайное. Были также пресечены попытки выдвижения шести украинских групп пехоты. Также ВС РФ успешно пресекли попытку ВСУ установить понтонный мост на реке в направлении поселка, передает Life .

Борьба ВСУ за Урожайное не имеет большого смысла, так как, с точки зрения стратегии и операции, затраты на овладение этого населенного пункта значительно превышают их пользу. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. «Со стратегической или даже оперативной точки зрения, затраты ВСУ на борьбу за Урожайное значительно выше, чем выгоды», — говорится в материале издания. Там добавили, что, несмотря на это, приближение вооруженных сил Украины к Урожайному вызывает оптимизм у сторонников Киева. Они надеются на дальнейшее продвижение к Азовскому побережью, заключили в издании. Ранее стало известно, что российские солдаты уничтожили около 20 позиций ВСУ под поселком Урожайное. Были также пресечены попытки выдвижения шести украинских групп пехоты. Также ВС РФ успешно пресекли попытку ВСУ установить понтонный мост на реке в направлении поселка, передает Life.