Комбат Ходаковский: ВСУ разобрались с минными полями РФ под Урожайным

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Тюмень Недрастрой и минобороны, мина противотанковая
ВСУ не прекращают попытки прорваться к Урожайному сквозь минные поля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предположительно разминировали российские заграждения под Урожайском. В настоящий момент Россия подавляет вражеские силы при помощи артиллерии. Об этом сообщил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский.

«Судя по всему, на подступах к Урожайному противник чувствует себя вполне комфортно. Это говорит о том, что с минными заграждениями ВСУ разобрались. Сейчас наша артиллерия наносит противнику огневое поражение, стараясь не дать ему закрепиться», — написал Александр Ходаковский в своем telegram-канале.

В ДНР Украина пытается разорвать позиции российских солдат и прорваться к поселку Урожайный. До этого там была замечена украинская техника для разминирования. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Одна из основных проблем, с которыми сталкивается Киев — минные российские заграждения.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации о том, что ВСУ разобрались с российскими минными заграждениями на одном из участков фронта. На данный момент ответа не поступило.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предположительно разминировали российские заграждения под Урожайском. В настоящий момент Россия подавляет вражеские силы при помощи артиллерии. Об этом сообщил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. «Судя по всему, на подступах к Урожайному противник чувствует себя вполне комфортно. Это говорит о том, что с минными заграждениями ВСУ разобрались. Сейчас наша артиллерия наносит противнику огневое поражение, стараясь не дать ему закрепиться», — написал Александр Ходаковский в своем telegram-канале. В ДНР Украина пытается разорвать позиции российских солдат и прорваться к поселку Урожайный. До этого там была замечена украинская техника для разминирования. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Одна из основных проблем, с которыми сталкивается Киев — минные российские заграждения. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации о том, что ВСУ разобрались с российскими минными заграждениями на одном из участков фронта. На данный момент ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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