Комбат Ходаковский: ВСУ разобрались с минными полями РФ под Урожайным

08 августа 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

ВСУ не прекращают попытки прорваться к Урожайному сквозь минные поля Фото: Лариса Рычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) предположительно разминировали российские заграждения под Урожайском. В настоящий момент Россия подавляет вражеские силы при помощи артиллерии. Об этом сообщил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. «Судя по всему, на подступах к Урожайному противник чувствует себя вполне комфортно. Это говорит о том, что с минными заграждениями ВСУ разобрались. Сейчас наша артиллерия наносит противнику огневое поражение, стараясь не дать ему закрепиться», — написал Александр Ходаковский в своем telegram-канале. В ДНР Украина пытается разорвать позиции российских солдат и прорваться к поселку Урожайный. До этого там была замечена украинская техника для разминирования. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Одна из основных проблем, с которыми сталкивается Киев — минные российские заграждения. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации о том, что ВСУ разобрались с российскими минными заграждениями на одном из участков фронта. На данный момент ответа не поступило.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предположительно разминировали российские заграждения под Урожайском. В настоящий момент Россия подавляет вражеские силы при помощи артиллерии. Об этом сообщил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. «Судя по всему, на подступах к Урожайному противник чувствует себя вполне комфортно. Это говорит о том, что с минными заграждениями ВСУ разобрались. Сейчас наша артиллерия наносит противнику огневое поражение, стараясь не дать ему закрепиться», — написал Александр Ходаковский в своем telegram-канале. В ДНР Украина пытается разорвать позиции российских солдат и прорваться к поселку Урожайный. До этого там была замечена украинская техника для разминирования. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Одна из основных проблем, с которыми сталкивается Киев — минные российские заграждения. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации о том, что ВСУ разобрались с российскими минными заграждениями на одном из участков фронта. На данный момент ответа не поступило.