BBC: Киев придумал новую тактику заманивания украинцев на фронт

BBC: украинские офицеры признаются в своем страхе, чтобы заманить гражданских на фронт
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Вооруженные силы Украины. stock, окоп, ВСУ, штурмовик, stock
Украина запустила новую информационную кампанию для набора солдат в ряды ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны Украины запустило новую информационную кампанию по призыву граждан на военную службу. Теперь при наборе мобилизованным честно говорят о том, что воевать — страшно. Об этом рассказала заместитель министерства Анна Маляр.

«Мы все честно признаемся, что вооруженный конфликт — это страшно. Это нормально. Мы все живые люди, и мы все преодолеваем этот страх», — уточнила Анна Маляр. Ее слов приводит BBC. В рамках новой компании, украинские командиры сами признаются, что им страшно воевать. К работе также были привлечены психологи.

Военнопленные украинские солдаты признавались, что офицерский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствует на фронте. Командование относится к своим подчиненным как к расходному материалу. Украинские бойцы в связи с этим испытывают моральный упадок. Этому способствуют и неудачи в ходе украинского контрнаступления.

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Минобороны Украины запустило новую информационную кампанию по призыву граждан на военную службу. Теперь при наборе мобилизованным честно говорят о том, что воевать — страшно. Об этом рассказала заместитель министерства Анна Маляр. «Мы все честно признаемся, что вооруженный конфликт — это страшно. Это нормально. Мы все живые люди, и мы все преодолеваем этот страх», — уточнила Анна Маляр. Ее слов приводит BBC. В рамках новой компании, украинские командиры сами признаются, что им страшно воевать. К работе также были привлечены психологи. Военнопленные украинские солдаты признавались, что офицерский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствует на фронте. Командование относится к своим подчиненным как к расходному материалу. Украинские бойцы в связи с этим испытывают моральный упадок. Этому способствуют и неудачи в ходе украинского контрнаступления.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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