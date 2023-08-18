BBC: Киев придумал новую тактику заманивания украинцев на фронт BBC: украинские офицеры признаются в своем страхе, чтобы заманить гражданских на фронт 18 августа 2023 в 19:57 Размер текста - 17 + Украина запустила новую информационную кампанию для набора солдат в ряды ВСУ Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны Украины запустило новую информационную кампанию по призыву граждан на военную службу. Теперь при наборе мобилизованным честно говорят о том, что воевать — страшно. Об этом рассказала заместитель министерства Анна Маляр. «Мы все честно признаемся, что вооруженный конфликт — это страшно. Это нормально. Мы все живые люди, и мы все преодолеваем этот страх», — уточнила Анна Маляр. Ее слов приводит BBC. В рамках новой компании, украинские командиры сами признаются, что им страшно воевать. К работе также были привлечены психологи. Военнопленные украинские солдаты признавались, что офицерский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствует на фронте. Командование относится к своим подчиненным как к расходному материалу. Украинские бойцы в связи с этим испытывают моральный упадок. Этому способствуют и неудачи в ходе украинского контрнаступления. Минобороны Украины запустило новую информационную кампанию по призыву граждан на военную службу. Теперь при наборе мобилизованным честно говорят о том, что воевать — страшно. Об этом рассказала заместитель министерства Анна Маляр. «Мы все честно признаемся, что вооруженный конфликт — это страшно. Это нормально. Мы все живые люди, и мы все преодолеваем этот страх», — уточнила Анна Маляр. Ее слов приводит BBC. В рамках новой компании, украинские командиры сами признаются, что им страшно воевать. К работе также были привлечены психологи. Военнопленные украинские солдаты признавались, что офицерский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствует на фронте. Командование относится к своим подчиненным как к расходному материалу. Украинские бойцы в связи с этим испытывают моральный упадок. Этому способствуют и неудачи в ходе украинского контрнаступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям