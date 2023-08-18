BBC: Киев придумал новую тактику заманивания украинцев на фронт

Минобороны Украины запустило новую информационную кампанию по призыву граждан на военную службу. Теперь при наборе мобилизованным честно говорят о том, что воевать — страшно. Об этом рассказала заместитель министерства Анна Маляр.
«Мы все честно признаемся, что вооруженный конфликт — это страшно. Это нормально. Мы все живые люди, и мы все преодолеваем этот страх», — уточнила Анна Маляр. Ее слов приводит BBC. В рамках новой компании, украинские командиры сами признаются, что им страшно воевать. К работе также были привлечены психологи.
Военнопленные украинские солдаты признавались, что офицерский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствует на фронте. Командование относится к своим подчиненным как к расходному материалу. Украинские бойцы в связи с этим испытывают моральный упадок. Этому способствуют и неудачи в ходе украинского контрнаступления.
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