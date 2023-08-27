Собянин: ПВО уничтожила беспилотник, летевший к Москве

На подлете к Москве в районе Люберец силами противовоздушной обороны был уничтожен дрон. Экстренные службы работают на месте происшествия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — указано в telegram-канале Собянина. В сообщении указано, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Беспилотники регулярно пытаются долететь до Москвы. Подавляющее большинство их них уничтожается системами ПВО. Как сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак, удары дронов по территории РФ совершаются в качестве компенсации из-за отсутствия американских истребителей F-16 в своем арсенале.
На подлете к Москве в районе Люберец силами противовоздушной обороны был уничтожен дрон. Экстренные службы работают на месте происшествия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — указано в telegram-канале Собянина. В сообщении указано, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Беспилотники регулярно пытаются долететь до Москвы. Подавляющее большинство их них уничтожается системами ПВО. Как сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак, удары дронов по территории РФ совершаются в качестве компенсации из-за отсутствия американских истребителей F-16 в своем арсенале.