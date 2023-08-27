27 августа 2023

Собянин: ПВО уничтожила беспилотник, летевший к Москве

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Лидеры России 2022. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин заявил об уничтожении дрона Фото:
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На подлете к Москве в районе Люберец силами противовоздушной обороны был уничтожен дрон. Экстренные службы работают на месте происшествия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — указано в telegram-канале Собянина. В сообщении указано, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Беспилотники регулярно пытаются долететь до Москвы. Подавляющее большинство их них уничтожается системами ПВО. Как сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак, удары дронов по территории РФ совершаются в качестве компенсации из-за отсутствия американских истребителей F-16 в своем арсенале.

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На подлете к Москве в районе Люберец силами противовоздушной обороны был уничтожен дрон. Экстренные службы работают на месте происшествия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — указано в telegram-канале Собянина. В сообщении указано, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Беспилотники регулярно пытаются долететь до Москвы. Подавляющее большинство их них уничтожается системами ПВО. Как сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак, удары дронов по территории РФ совершаются в качестве компенсации из-за отсутствия американских истребителей F-16 в своем арсенале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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