В Москве остались недовольны словами Пашиняна о России

ТАСС: в Москве недовольны заявлением Пашиняна об отдалении РФ от Закавказья
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Слова Никола Пашиняна вызвали недовольство у российской дипломатии Фото:

Заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна об отдалении России от Закавказья крайне недовольны в Москве. Об этом агентству ТАСС рассказал российский дипломатический источник.

«В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica», — передает агентство слова собеседника. По словам источника, российская сторона не намерена оставлять Южный Кавказ, так как является одним из ближайших союзников Армении. Однако Ереван не должен становиться инструментом Запада для вытеснения Москвы из этого региона, уточнил собеседник.

Ранее Пашинян заявил, что действия РФ в рамках конфликта Армении и Азербайджана отдаляет Москву от Южного Кавказа, передает деловое издание «Взгляд». Он также заявил, что российские миротворцы якобы должны контролировать Лачинский коридор, так как он связывает Армению с Нагорным Карабахом. Однако, по его словам, этого не происходит, пишет телеканал 360.

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Заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна об отдалении России от Закавказья крайне недовольны в Москве. Об этом агентству ТАСС рассказал российский дипломатический источник. «В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica», — передает агентство слова собеседника. По словам источника, российская сторона не намерена оставлять Южный Кавказ, так как является одним из ближайших союзников Армении. Однако Ереван не должен становиться инструментом Запада для вытеснения Москвы из этого региона, уточнил собеседник. Ранее Пашинян заявил, что действия РФ в рамках конфликта Армении и Азербайджана отдаляет Москву от Южного Кавказа, передает деловое издание «Взгляд». Он также заявил, что российские миротворцы якобы должны контролировать Лачинский коридор, так как он связывает Армению с Нагорным Карабахом. Однако, по его словам, этого не происходит, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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