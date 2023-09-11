Политолог раскрыл, как саммит G20 повлиял на украинский конфликт

Политолог Ванифатов: США начнут склонять Киев к диалогу с РФ после саммита G20

11 сентября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

США начнут подталкивать Киев к переговорам после саммита G20 Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад вскоре начнет активно подталкивать Украину к переговорам с Россией из-за возросшей поддержки Москвы по итогам саммита G20 в Нью-Дели. Об этом заявил политолог Алексей Ванифатов. По словам политолога, Запад начнет чаще склонять Киев к диалогу с Москвой после того, как страны «Большой двадцатки» отказались осудить СВО. «После принятия итоговой декларации на G20 Запад увидел, как выросла поддержка России остальными странами и поэтому заговорил о мире. <…> Им [США] нужны мирные переговоры, чтобы выдать их за свое достижение», — сказал Алексей Ванифатов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Эксперт допустил, что переговоры могут начаться уже через полтора или два месяца. Однако если Запад хочет привести ВСУ к победе, не исключены провокации со стороны Украины и возобновление дальнейшее боевых действий, заключил Ванифатов. Ранее в западной прессе писали, что итоговая декларация, принятая на саммите, разрушила планы канцлера ФРГ Олафа Шольца «отвесить пощечину» Москве. До этого в СМИ предрекали конфликт между странами «двадцатки» из-за разногласий с принятием документа.

Запад вскоре начнет активно подталкивать Украину к переговорам с Россией из-за возросшей поддержки Москвы по итогам саммита G20 в Нью-Дели. Об этом заявил политолог Алексей Ванифатов. По словам политолога, Запад начнет чаще склонять Киев к диалогу с Москвой после того, как страны «Большой двадцатки» отказались осудить СВО. «После принятия итоговой декларации на G20 Запад увидел, как выросла поддержка России остальными странами и поэтому заговорил о мире. <…> Им [США] нужны мирные переговоры, чтобы выдать их за свое достижение», — сказал Алексей Ванифатов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Эксперт допустил, что переговоры могут начаться уже через полтора или два месяца. Однако если Запад хочет привести ВСУ к победе, не исключены провокации со стороны Украины и возобновление дальнейшее боевых действий, заключил Ванифатов. Ранее в западной прессе писали, что итоговая декларация, принятая на саммите, разрушила планы канцлера ФРГ Олафа Шольца «отвесить пощечину» Москве. До этого в СМИ предрекали конфликт между странами «двадцатки» из-за разногласий с принятием документа.