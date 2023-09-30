Боррель уведомил о масштабной военной подготовке солдат ВСУ в странах ЕС

Боррель: более 27 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку в ЕС

01 октября 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Более 27 тысяч украинских военных прошли подготовку в ЕС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В странах Евросоюза проводят большую работу по военной подготовке. Уже более 27 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в рамках тренировочной миссии. Об этом заявил глава европейской службы внешних связей Жозеп Боррель. «Мы продолжаем финансировать поставки современной военной техники в соответствии с приоритетами, определенными Украиной. Также мы проводим довольно большую работу по военной подготовке. На данный момент мы подготовили более 27 тысяч украинских солдат», — передает слова Борреля медиакомпания «Интерфакс-Украина». По словам главы европейской службы, ЕС увеличил целевой показатель подготовки военных ВСУ до 40 тысяч. Кроме тренировочной миссии, военных Украины также обучают представители США и НАТО. Он дополнил, что, исходя из утекших в интернет документов Пентагона, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс подготавливали девять из 12 бригад ВСУ, которые планировалось использовать в контрнаступлении. Ранее Жозеп Боррель сообщал, что в странах Евросоюза завершили обучение 25 тысяч украинских солдат. Некоторые из бойцов ВСУ до сих пор проходят его. Он дополнил, что план подготовки предусматривает обучение 30 тысяч украинцев.

В странах Евросоюза проводят большую работу по военной подготовке. Уже более 27 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в рамках тренировочной миссии. Об этом заявил глава европейской службы внешних связей Жозеп Боррель. «Мы продолжаем финансировать поставки современной военной техники в соответствии с приоритетами, определенными Украиной. Также мы проводим довольно большую работу по военной подготовке. На данный момент мы подготовили более 27 тысяч украинских солдат», — передает слова Борреля медиакомпания «Интерфакс-Украина». По словам главы европейской службы, ЕС увеличил целевой показатель подготовки военных ВСУ до 40 тысяч. Кроме тренировочной миссии, военных Украины также обучают представители США и НАТО. Он дополнил, что, исходя из утекших в интернет документов Пентагона, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс подготавливали девять из 12 бригад ВСУ, которые планировалось использовать в контрнаступлении. Ранее Жозеп Боррель сообщал, что в странах Евросоюза завершили обучение 25 тысяч украинских солдат. Некоторые из бойцов ВСУ до сих пор проходят его. Он дополнил, что план подготовки предусматривает обучение 30 тысяч украинцев.