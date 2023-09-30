30 сентября 2023

Боррель уведомил о масштабной военной подготовке солдат ВСУ в странах ЕС

Боррель: более 27 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку в ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 27 тысяч украинских военных прошли подготовку в ЕС Фото:
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В странах Евросоюза проводят большую работу по военной подготовке. Уже более 27 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в рамках тренировочной миссии. Об этом заявил глава европейской службы внешних связей Жозеп Боррель.

«Мы продолжаем финансировать поставки современной военной техники в соответствии с приоритетами, определенными Украиной. Также мы проводим довольно большую работу по военной подготовке. На данный момент мы подготовили более 27 тысяч украинских солдат», — передает слова Борреля медиакомпания «Интерфакс-Украина».

По словам главы европейской службы, ЕС увеличил целевой показатель подготовки военных ВСУ до 40 тысяч. Кроме тренировочной миссии, военных Украины также обучают представители США и НАТО. Он дополнил, что, исходя из утекших в интернет документов Пентагона, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс подготавливали девять из 12 бригад ВСУ, которые планировалось использовать в контрнаступлении.

Ранее Жозеп Боррель сообщал, что в странах Евросоюза завершили обучение 25 тысяч украинских солдат. Некоторые из бойцов ВСУ до сих пор проходят его. Он дополнил, что план подготовки предусматривает обучение 30 тысяч украинцев.

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В странах Евросоюза проводят большую работу по военной подготовке. Уже более 27 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в рамках тренировочной миссии. Об этом заявил глава европейской службы внешних связей Жозеп Боррель. «Мы продолжаем финансировать поставки современной военной техники в соответствии с приоритетами, определенными Украиной. Также мы проводим довольно большую работу по военной подготовке. На данный момент мы подготовили более 27 тысяч украинских солдат», — передает слова Борреля медиакомпания «Интерфакс-Украина». По словам главы европейской службы, ЕС увеличил целевой показатель подготовки военных ВСУ до 40 тысяч. Кроме тренировочной миссии, военных Украины также обучают представители США и НАТО. Он дополнил, что, исходя из утекших в интернет документов Пентагона, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс подготавливали девять из 12 бригад ВСУ, которые планировалось использовать в контрнаступлении. Ранее Жозеп Боррель сообщал, что в странах Евросоюза завершили обучение 25 тысяч украинских солдат. Некоторые из бойцов ВСУ до сих пор проходят его. Он дополнил, что план подготовки предусматривает обучение 30 тысяч украинцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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