Стала известна официальная цена «Москвич-6». Скрин

Цена нового «Москвич-6» будет начинаться от 2,3 миллиона рублей

09 октября 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

«Москвич-6» будет выпускаться с 1,5-литровым турбомотором Фото: Сергей Русанов © URA.RU Лифтбек «Москвич-6» будет стоить от 2,3 миллиона рублей. Поставки автомобиля в дилерские центры начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает сам автопроизводитель. «Новый лифтбек „Москвич-6“ будет стоить от 2,3 миллиона рублей», — говорится в официальном сайте компании. Там добавили, что дилерские центры в ближайшее время должны получить первую партию новых автомобилей. В начальной версии «Москвич-6» будет представлен в двух вариантах: «Комфорт» и «Бизнес». Первые модели будут оснащены 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 лошадиных сил и автоматической трансмиссией типа вариатор (CVT), заключили в компании. Серийная сборка новой модели автомобиля «Москвич-6» была запущена в Москве 4 сентября. На открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, передают «Дни.ру». Цены на автомобили марки «Москвич» Фото: официальный сайт марки «Москвич», moskvich-auto.ru

Лифтбек «Москвич-6» будет стоить от 2,3 миллиона рублей. Поставки автомобиля в дилерские центры начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает сам автопроизводитель. «Новый лифтбек „Москвич-6“ будет стоить от 2,3 миллиона рублей», — говорится в официальном сайте компании. Там добавили, что дилерские центры в ближайшее время должны получить первую партию новых автомобилей. В начальной версии «Москвич-6» будет представлен в двух вариантах: «Комфорт» и «Бизнес». Первые модели будут оснащены 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 лошадиных сил и автоматической трансмиссией типа вариатор (CVT), заключили в компании. Серийная сборка новой модели автомобиля «Москвич-6» была запущена в Москве 4 сентября. На открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, передают «Дни.ру».