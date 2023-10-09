Стала известна официальная цена «Москвич-6». Скрин

Цена нового «Москвич-6» будет начинаться от 2,3 миллиона рублей
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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, москвич 3, шоу рум
«Москвич-6» будет выпускаться с 1,5-литровым турбомотором Фото:

Лифтбек «Москвич-6» будет стоить от 2,3 миллиона рублей. Поставки автомобиля в дилерские центры начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает сам автопроизводитель.

«Новый лифтбек „Москвич-6“ будет стоить от 2,3 миллиона рублей», — говорится в официальном сайте компании. Там добавили, что дилерские центры в ближайшее время должны получить первую партию новых автомобилей.

В начальной версии «Москвич-6» будет представлен в двух вариантах: «Комфорт» и «Бизнес». Первые модели будут оснащены 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 лошадиных сил и автоматической трансмиссией типа вариатор (CVT), заключили в компании.

Серийная сборка новой модели автомобиля «Москвич-6» была запущена в Москве 4 сентября. На открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, передают «Дни.ру».

Цены на автомобили марки «Москвич»
Цены на автомобили марки «Москвич»
Фото:

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Лифтбек «Москвич-6» будет стоить от 2,3 миллиона рублей. Поставки автомобиля в дилерские центры начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает сам автопроизводитель. «Новый лифтбек „Москвич-6“ будет стоить от 2,3 миллиона рублей», — говорится в официальном сайте компании. Там добавили, что дилерские центры в ближайшее время должны получить первую партию новых автомобилей. В начальной версии «Москвич-6» будет представлен в двух вариантах: «Комфорт» и «Бизнес». Первые модели будут оснащены 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 лошадиных сил и автоматической трансмиссией типа вариатор (CVT), заключили в компании. Серийная сборка новой модели автомобиля «Москвич-6» была запущена в Москве 4 сентября. На открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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