19 декабря 2023

Путин поручил мониторить поток денег за видеоигры, принадлежащие иностранцам

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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, ворлд оф тэнкс
В РФ будет введен учет финансовых операций, связанных с видеоиграм Фото:

В России будет организован мониторинг и учет финансовых операций, связанных с видеоиграми, правами на которые владеют иностранные компании. Об этом распорядился президент РФ Владимир Путин, указано на сайте Кремля.

«Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на организацию с привлечением публично-правовой компании „Единый регулятор азартных игр“ постоянного мониторинга и учета финансовых операций, связанных с использованием в российском сегменте интернета видеоигр, обладателями исключительных прав на которые являются иностранные организации, если права на такие видеоигры не переданы отечественным юридическим лицам», — говорится в опубликованном перечне поручений. Он адресовано кабмину, Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр, а также другим заинтересованным организациям.

Глава государства ждет доклад до 30 апреля. Далее отчет будет предоставляться раз в год.

По словам Путина, видеоигры — это не просто развлечение, а масштабный бизнес. Он уверен, что игры должны воспитывать человека и прививать ему общечеловеческие ценности. По последним данным, в РФ рынок видеоигр оценивается примерно в 177 млрд рублей, передает RT.

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В России будет организован мониторинг и учет финансовых операций, связанных с видеоиграми, правами на которые владеют иностранные компании. Об этом распорядился президент РФ Владимир Путин, указано на сайте Кремля. «Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на организацию с привлечением публично-правовой компании „Единый регулятор азартных игр“ постоянного мониторинга и учета финансовых операций, связанных с использованием в российском сегменте интернета видеоигр, обладателями исключительных прав на которые являются иностранные организации, если права на такие видеоигры не переданы отечественным юридическим лицам», — говорится в опубликованном перечне поручений. Он адресовано кабмину, Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр, а также другим заинтересованным организациям. Глава государства ждет доклад до 30 апреля. Далее отчет будет предоставляться раз в год. По словам Путина, видеоигры — это не просто развлечение, а масштабный бизнес. Он уверен, что игры должны воспитывать человека и прививать ему общечеловеческие ценности. По последним данным, в РФ рынок видеоигр оценивается примерно в 177 млрд рублей, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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