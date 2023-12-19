Путин поручил мониторить поток денег за видеоигры, принадлежащие иностранцам

20 декабря 2023 в 00:28 Размер текста - 17 +

В РФ будет введен учет финансовых операций, связанных с видеоиграм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России будет организован мониторинг и учет финансовых операций, связанных с видеоиграми, правами на которые владеют иностранные компании. Об этом распорядился президент РФ Владимир Путин, указано на сайте Кремля. «Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на организацию с привлечением публично-правовой компании „Единый регулятор азартных игр“ постоянного мониторинга и учета финансовых операций, связанных с использованием в российском сегменте интернета видеоигр, обладателями исключительных прав на которые являются иностранные организации, если права на такие видеоигры не переданы отечественным юридическим лицам», — говорится в опубликованном перечне поручений . Он адресовано кабмину, Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр, а также другим заинтересованным организациям. Глава государства ждет доклад до 30 апреля. Далее отчет будет предоставляться раз в год. По словам Путина, видеоигры — это не просто развлечение, а масштабный бизнес. Он уверен, что игры должны воспитывать человека и прививать ему общечеловеческие ценности. По последним данным, в РФ рынок видеоигр оценивается примерно в 177 млрд рублей, передает RT.

В России будет организован мониторинг и учет финансовых операций, связанных с видеоиграми, правами на которые владеют иностранные компании. Об этом распорядился президент РФ Владимир Путин, указано на сайте Кремля. «Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на организацию с привлечением публично-правовой компании „Единый регулятор азартных игр“ постоянного мониторинга и учета финансовых операций, связанных с использованием в российском сегменте интернета видеоигр, обладателями исключительных прав на которые являются иностранные организации, если права на такие видеоигры не переданы отечественным юридическим лицам», — говорится в опубликованном перечне поручений. Он адресовано кабмину, Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр, а также другим заинтересованным организациям. Глава государства ждет доклад до 30 апреля. Далее отчет будет предоставляться раз в год. По словам Путина, видеоигры — это не просто развлечение, а масштабный бизнес. Он уверен, что игры должны воспитывать человека и прививать ему общечеловеческие ценности. По последним данным, в РФ рынок видеоигр оценивается примерно в 177 млрд рублей, передает RT.