Армия и оружие «РВ»: ВС России освободили поселок на Сватовском направлении 27 января 2024 в 22:31 Размер текста - 17 + Группировка «Запад» выбила украинскую армию из населенного пункта Табаевка Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Сватовском направлении бойцы 47-й дивизии ВС РФ группировки «Запад» заняли населенный пункт Табаевка. Также продолжается продвижение после взятия на Купянско-Сватовском направлении поселка Крахмальное. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Сегодня штурмовики группировки „Запад“ выбили ВСУ из н. п. Табаевка в Купянском районе», — передает NEWS.RU информацию из канала. Отмечается, что за сутки российская армия провела 13 атак у Стельмаховки и Табаевки на Купянском направлении. Атаки продолжаются в направлении Берестового. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило. Ранее ВС РФ освободили поселок Крахмальное на Купянском направлении. Военкор Борис Рожин отметил, что позиции были заняты бойцами 47-й дивизии. На Сватовском направлении бойцы 47-й дивизии ВС РФ группировки «Запад» заняли населенный пункт Табаевка. Также продолжается продвижение после взятия на Купянско-Сватовском направлении поселка Крахмальное. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Сегодня штурмовики группировки „Запад“ выбили ВСУ из н. п. Табаевка в Купянском районе», — передает NEWS.RU информацию из канала. Отмечается, что за сутки российская армия провела 13 атак у Стельмаховки и Табаевки на Купянском направлении. Атаки продолжаются в направлении Берестового. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило. Ранее ВС РФ освободили поселок Крахмальное на Купянском направлении. Военкор Борис Рожин отметил, что позиции были заняты бойцами 47-й дивизии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям