«РВ»: ВС России освободили поселок на Сватовском направлении

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Группировка «Запад» выбила украинскую армию из населенного пункта Табаевка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Сватовском направлении бойцы 47-й дивизии ВС РФ группировки «Запад» заняли населенный пункт Табаевка. Также продолжается продвижение после взятия на Купянско-Сватовском направлении поселка Крахмальное. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Сегодня штурмовики группировки „Запад“ выбили ВСУ из н. п. Табаевка в Купянском районе», — передает NEWS.RU информацию из канала. Отмечается, что за сутки российская армия провела 13 атак у Стельмаховки и Табаевки на Купянском направлении. Атаки продолжаются в направлении Берестового.

URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее ВС РФ освободили поселок Крахмальное на Купянском направлении. Военкор Борис Рожин отметил, что позиции были заняты бойцами 47-й дивизии.

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На Сватовском направлении бойцы 47-й дивизии ВС РФ группировки «Запад» заняли населенный пункт Табаевка. Также продолжается продвижение после взятия на Купянско-Сватовском направлении поселка Крахмальное. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Сегодня штурмовики группировки „Запад“ выбили ВСУ из н. п. Табаевка в Купянском районе», — передает NEWS.RU информацию из канала. Отмечается, что за сутки российская армия провела 13 атак у Стельмаховки и Табаевки на Купянском направлении. Атаки продолжаются в направлении Берестового. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило. Ранее ВС РФ освободили поселок Крахмальное на Купянском направлении. Военкор Борис Рожин отметил, что позиции были заняты бойцами 47-й дивизии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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