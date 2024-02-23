В США разбился военный вертолет, есть погибшие

Американский вертолет потерпел крушение в штате Миссисипи
В штате Миссисипи (США) разбился военный вертолет, погибли люди. Об этом заявил губернатор штата Тейт Ривз.
«Произошло крушение вертолета национальной гвардии Миссисипи „Апач“ в ходе обычного тренировочного полета. Двое гвардейцев не выжили», — передает РИА Новости слова Ривза.
Ривз подчеркнул, что специалисты работают на месте крушения вертолета. Они выясняют обстоятельства аварии.
Ранее военный разведывательно-патрульный самолет разбился в США. Он упал в залив Канеохе на Гавайях.
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