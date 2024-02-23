23 февраля 2024

В США разбился военный вертолет, есть погибшие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, вертолет, нато, апачи, Apache,  stock
Американский вертолет потерпел крушение в штате Миссисипи Фото:

В штате Миссисипи (США) разбился военный вертолет, погибли люди. Об этом заявил губернатор штата Тейт Ривз.

«Произошло крушение вертолета национальной гвардии Миссисипи „Апач“ в ходе обычного тренировочного полета. Двое гвардейцев не выжили», — передает РИА Новости слова Ривза.

Ривз подчеркнул, что специалисты работают на месте крушения вертолета. Они выясняют обстоятельства аварии.

Ранее военный разведывательно-патрульный самолет разбился в США. Он упал в залив Канеохе на Гавайях.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В штате Миссисипи (США) разбился военный вертолет, погибли люди. Об этом заявил губернатор штата Тейт Ривз. «Произошло крушение вертолета национальной гвардии Миссисипи „Апач“ в ходе обычного тренировочного полета. Двое гвардейцев не выжили», — передает РИА Новости слова Ривза. Ривз подчеркнул, что специалисты работают на месте крушения вертолета. Они выясняют обстоятельства аварии. Ранее военный разведывательно-патрульный самолет разбился в США. Он упал в залив Канеохе на Гавайях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...