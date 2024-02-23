В США разбился военный вертолет, есть погибшие

24 февраля 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

Американский вертолет потерпел крушение в штате Миссисипи Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В штате Миссисипи (США) разбился военный вертолет, погибли люди. Об этом заявил губернатор штата Тейт Ривз. «Произошло крушение вертолета национальной гвардии Миссисипи „Апач“ в ходе обычного тренировочного полета. Двое гвардейцев не выжили», — передает РИА Новости слова Ривза. Ривз подчеркнул, что специалисты работают на месте крушения вертолета. Они выясняют обстоятельства аварии. Ранее военный разведывательно-патрульный самолет разбился в США. Он упал в залив Канеохе на Гавайях.

В штате Миссисипи (США) разбился военный вертолет, погибли люди. Об этом заявил губернатор штата Тейт Ривз. «Произошло крушение вертолета национальной гвардии Миссисипи „Апач“ в ходе обычного тренировочного полета. Двое гвардейцев не выжили», — передает РИА Новости слова Ривза. Ривз подчеркнул, что специалисты работают на месте крушения вертолета. Они выясняют обстоятельства аварии. Ранее военный разведывательно-патрульный самолет разбился в США. Он упал в залив Канеохе на Гавайях.