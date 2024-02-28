Средний размер первоначального взноса по ипотеке увеличился до 30%

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Средний размер первоначального взноса по ипотеке вырос из-за ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков Фото:

Первоначальный взнос по ипотеке вырос в среднем до 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Банка ДОМ.РФ.

«Больше всего взнос вырос в Москве, Калининградской, Новосибирской областях, Красноярском и Приморском краях — до 32%», — говорится в сообщении банка, передает «Интерфакс». Отмечается, что по большинству сделок, заключенных с начала текущего года, первоначальный взнос составляет от 20% до 30%. Директор подразделения управления продажами Банка ДОМ.РФ выразил мнение, что средний размер взноса вырос из-за ограничения Банком России предельной долговой нагрузки на заемщиков, а также по причине увеличения минимального предела оплачиваемого взноса по «Льготной ипотеке на новостройки».

В мае 2023 года Центробанк обновил программу поддержки ипотечного кредитования. Сообщалось, что с 1 января 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%. Кроме того отмечалось, что банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки.

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Первоначальный взнос по ипотеке вырос в среднем до 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Банка ДОМ.РФ. «Больше всего взнос вырос в Москве, Калининградской, Новосибирской областях, Красноярском и Приморском краях — до 32%», — говорится в сообщении банка, передает «Интерфакс». Отмечается, что по большинству сделок, заключенных с начала текущего года, первоначальный взнос составляет от 20% до 30%. Директор подразделения управления продажами Банка ДОМ.РФ выразил мнение, что средний размер взноса вырос из-за ограничения Банком России предельной долговой нагрузки на заемщиков, а также по причине увеличения минимального предела оплачиваемого взноса по «Льготной ипотеке на новостройки». В мае 2023 года Центробанк обновил программу поддержки ипотечного кредитования. Сообщалось, что с 1 января 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%. Кроме того отмечалось, что банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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