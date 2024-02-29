Песков объяснил, почему послание Путина стало самым длинным в истории

Песков: большой объем послания Путина связан с предвыборной кампанией

29 февраля 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Послание Владимира Путина является частью его предвыборной кампании, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию стало самым длинным в истории. Это обусловлено тем, что выступление являлось предвыборной кампанией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Оно продолжительное, это однозначно. Обусловлено тем, что это предвыборная кампания кандидата», — передает слова Пескова телеканал «Звезда». Он отметил, что внимание к международной обстановке в послании Путина связано с ее ролью в формировании режима для решения внутриполитических задач. Международная обстановка обсуждалась в исключительно концептуальном смысле без какой-либо пострановой оценки, заключил Песков. Владимир Путин установил новый рекорд по длительности выступления с посланием Федеральному Собранию. Его речь продолжалась 2 часа и 6 минут, превысив предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 2018 году. Выборы президента России запланированы на 15—17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию стало самым длинным в истории. Это обусловлено тем, что выступление являлось предвыборной кампанией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Оно продолжительное, это однозначно. Обусловлено тем, что это предвыборная кампания кандидата», — передает слова Пескова телеканал «Звезда». Он отметил, что внимание к международной обстановке в послании Путина связано с ее ролью в формировании режима для решения внутриполитических задач. Международная обстановка обсуждалась в исключительно концептуальном смысле без какой-либо пострановой оценки, заключил Песков. Владимир Путин установил новый рекорд по длительности выступления с посланием Федеральному Собранию. Его речь продолжалась 2 часа и 6 минут, превысив предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 2018 году. Выборы президента России запланированы на 15—17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.