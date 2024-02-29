Песков объяснил, почему послание Путина стало самым длинным в истории

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию стало самым длинным в истории. Это обусловлено тем, что выступление являлось предвыборной кампанией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Оно продолжительное, это однозначно. Обусловлено тем, что это предвыборная кампания кандидата», — передает слова Пескова телеканал «Звезда». Он отметил, что внимание к международной обстановке в послании Путина связано с ее ролью в формировании режима для решения внутриполитических задач. Международная обстановка обсуждалась в исключительно концептуальном смысле без какой-либо пострановой оценки, заключил Песков.
Владимир Путин установил новый рекорд по длительности выступления с посланием Федеральному Собранию. Его речь продолжалась 2 часа и 6 минут, превысив предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 2018 году. Выборы президента России запланированы на 15—17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.
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