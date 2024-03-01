Бузова осудила Ивлееву, впервые посмотревшую обращение Путина

01 марта 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Ольга Бузова (на фото) удивилась, что Анастасия Ивлеева смотрела обращение Владимира Путина впервые Фото: Денис Моргунов © URA.RU Телеведущая Ольга Бузова возмутилась тем, что блогер Анастасия Ивлеева за 30 лет жизни впервые смотрела обращение президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию в этом году. Своими эмоциями она поделилась в соцсетях. «Для меня странно, когда осознанный человек, которому за 30, впервые в жизни смотрит обращение президента, живя в нашей стране», — заявила Ольга Бузова, имея в виду Ивлееву. Слова ведущей передает Starhit. Сама Ивлеева, недавно попавшая в скандал с «голой вечеринкой», после окончания обращения Путина пообещала, что будет за него голосовать. С момента скандальной вечеринки прошло два месяца, передают «Дни.ру». Анастасия Ивлеева поделилась своими эмоциями от обращения президента сразу после его окончания. Она подчеркнула, что ей нравятся национальные проекты, предложенные российским главой. Само мероприятие состоялось 29 февраля и побило рекорд по длительности. URA.RU приводило все основные тезисы президента в отдельном материале.

Телеведущая Ольга Бузова возмутилась тем, что блогер Анастасия Ивлеева за 30 лет жизни впервые смотрела обращение президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию в этом году. Своими эмоциями она поделилась в соцсетях. «Для меня странно, когда осознанный человек, которому за 30, впервые в жизни смотрит обращение президента, живя в нашей стране», — заявила Ольга Бузова, имея в виду Ивлееву. Слова ведущей передает Starhit. Сама Ивлеева, недавно попавшая в скандал с «голой вечеринкой», после окончания обращения Путина пообещала, что будет за него голосовать. С момента скандальной вечеринки прошло два месяца, передают «Дни.ру». Анастасия Ивлеева поделилась своими эмоциями от обращения президента сразу после его окончания. Она подчеркнула, что ей нравятся национальные проекты, предложенные российским главой. Само мероприятие состоялось 29 февраля и побило рекорд по длительности. URA.RU приводило все основные тезисы президента в отдельном материале.