Деньги с продажи шкафа Ивлеевой направят на нужды СВО

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Встречный иск против Анастасии Ивлеевой подаваться не будет, заявил Дмитрий Ларичкин Фото:

Шкаф, который стал предметом судебного спора с блогером Анастасией Ивлеевой, будет выставлен на аукцион, а средства, полученные от его продажи, будут направлены на нужды спецоперации. Об этом рассказал руководитель мебельной компании из Санкт-Петербурга Дмитрий Ларичкин.

«Шкаф, из-за которого судится Ивлеева, продадут и направят деньги на нужды СВО», — передает слова Ларичкина telegram-канал Shot. Отмечается, что Ивлеева подала апелляцию в суд на мебельную компанию, которую возглавляет Ларичкин, требуя увеличения суммы компенсации. Ранее суд вынес решение о выплате ей всего шести тысяч рублей.

Ларичкин отметил, что он больше не будет подавать встречный иск и апелляцию. Он также заявил, что будет улаживать дела самостоятельно и направится на СВО.

Анастасия Ивлеева сообщала о случае, когда мебельщики, которых она наняла для обустройства роскошного гардероба, украли у нее миллион рублей. Блогерша заплатила им аванс, но они исчезли без следа, утверждает Ивлеева. В итоге, после обращения в суд, она получила всего лишь шесть тысяч рублей в качестве компенсации. В мебельной компании Ларичкина заявляли, что они не исчезали, а просто произошла небольшая задержка, и обвинения Ивлеевой серьезно навредили их репутации.

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Шкаф, который стал предметом судебного спора с блогером Анастасией Ивлеевой, будет выставлен на аукцион, а средства, полученные от его продажи, будут направлены на нужды спецоперации. Об этом рассказал руководитель мебельной компании из Санкт-Петербурга Дмитрий Ларичкин. «Шкаф, из-за которого судится Ивлеева, продадут и направят деньги на нужды СВО», — передает слова Ларичкина telegram-канал Shot. Отмечается, что Ивлеева подала апелляцию в суд на мебельную компанию, которую возглавляет Ларичкин, требуя увеличения суммы компенсации. Ранее суд вынес решение о выплате ей всего шести тысяч рублей. Ларичкин отметил, что он больше не будет подавать встречный иск и апелляцию. Он также заявил, что будет улаживать дела самостоятельно и направится на СВО. Анастасия Ивлеева сообщала о случае, когда мебельщики, которых она наняла для обустройства роскошного гардероба, украли у нее миллион рублей. Блогерша заплатила им аванс, но они исчезли без следа, утверждает Ивлеева. В итоге, после обращения в суд, она получила всего лишь шесть тысяч рублей в качестве компенсации. В мебельной компании Ларичкина заявляли, что они не исчезали, а просто произошла небольшая задержка, и обвинения Ивлеевой серьезно навредили их репутации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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