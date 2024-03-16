Деньги с продажи шкафа Ивлеевой направят на нужды СВО

16 марта 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Встречный иск против Анастасии Ивлеевой подаваться не будет, заявил Дмитрий Ларичкин Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Шкаф, который стал предметом судебного спора с блогером Анастасией Ивлеевой, будет выставлен на аукцион, а средства, полученные от его продажи, будут направлены на нужды спецоперации. Об этом рассказал руководитель мебельной компании из Санкт-Петербурга Дмитрий Ларичкин. «Шкаф, из-за которого судится Ивлеева, продадут и направят деньги на нужды СВО», — передает слова Ларичкина telegram-канал Shot. Отмечается, что Ивлеева подала апелляцию в суд на мебельную компанию, которую возглавляет Ларичкин, требуя увеличения суммы компенсации. Ранее суд вынес решение о выплате ей всего шести тысяч рублей. Ларичкин отметил, что он больше не будет подавать встречный иск и апелляцию. Он также заявил, что будет улаживать дела самостоятельно и направится на СВО. Анастасия Ивлеева сообщала о случае, когда мебельщики, которых она наняла для обустройства роскошного гардероба, украли у нее миллион рублей. Блогерша заплатила им аванс, но они исчезли без следа, утверждает Ивлеева. В итоге, после обращения в суд, она получила всего лишь шесть тысяч рублей в качестве компенсации. В мебельной компании Ларичкина заявляли, что они не исчезали, а просто произошла небольшая задержка, и обвинения Ивлеевой серьезно навредили их репутации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шкаф, который стал предметом судебного спора с блогером Анастасией Ивлеевой, будет выставлен на аукцион, а средства, полученные от его продажи, будут направлены на нужды спецоперации. Об этом рассказал руководитель мебельной компании из Санкт-Петербурга Дмитрий Ларичкин. «Шкаф, из-за которого судится Ивлеева, продадут и направят деньги на нужды СВО», — передает слова Ларичкина telegram-канал Shot. Отмечается, что Ивлеева подала апелляцию в суд на мебельную компанию, которую возглавляет Ларичкин, требуя увеличения суммы компенсации. Ранее суд вынес решение о выплате ей всего шести тысяч рублей. Ларичкин отметил, что он больше не будет подавать встречный иск и апелляцию. Он также заявил, что будет улаживать дела самостоятельно и направится на СВО. Анастасия Ивлеева сообщала о случае, когда мебельщики, которых она наняла для обустройства роскошного гардероба, украли у нее миллион рублей. Блогерша заплатила им аванс, но они исчезли без следа, утверждает Ивлеева. В итоге, после обращения в суд, она получила всего лишь шесть тысяч рублей в качестве компенсации. В мебельной компании Ларичкина заявляли, что они не исчезали, а просто произошла небольшая задержка, и обвинения Ивлеевой серьезно навредили их репутации.