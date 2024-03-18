ВС РФ ведут бой с диверсантами на границе: главное к вечеру 18 марта

18 марта 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Российские военные отбили атаку украинских диверсантов около Белгородской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украиские диверсанты каждый день пытаются прорваться через границу России. Армия РФ дает им отпор. Российские военные атаковали место совещания командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и ВСУ. Главные новости спецоперации к вечеру 18 марта — в материале URA.RU. Бои около границы России Группировка «Запад» каждый день ведет бои с диверсантами Украины. Один из наводчиков с позывным Четвертый отметил, что ВС РФ подавляют все цели. По его словам, активно работают только отдельные диверсионные группы. Российские военкоры отмечают, что противники чаще всего пытаются проникнуть через Белгородскую область. Для этого они используют инженерные бронемашины, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Армия России активно использует беспилотники для отражения атак. Так, 18 марта оператор FPV-дрона ударил по украинской ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Противник потерял восемь человек. После атаки водитель скрылся, бросив раненых. Успехи России и продвижение на фронте Новость по теме Карта СВО на Украине 18 марта: ВСУ расстреляли пенсионеров в Запорожской области ВС РФ нанесли удар по месту совещания командного состава СБУ и ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ, отметив, что цель поражена. Также под удар попала техника и живая сила противника в 137 районах, передает Пятый канал. Армия России сбила вертолет Ми-8 ВСУ. Также ВС РФ обезвредили 143 дрона Украины 22 реактивных снаряда систем залпового огня Vampire и «Град», три реактивных снаряда «Ураган» и реактивный снаряд HIMARS. Такими результатами за сутки поделились в российском военном ведомстве. Российские военные заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Во время этого ВС РФ остановили атаку ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка. Украина потеряла 380 военных. В Пентагон произошла утечка: стали известны детали битвы за Артемовск Военнослужащий ВВС американской нацгвардии Джек Тейшейра опубликовал в Discord секретные данные Пентагона. Они касались битвы за Артемовск. После публикации его задержали. В них содержится информация, которая доказывает прямое участие военных специалистов НАТО в сборке и наладке иностранной военной техники и тренировке бойцов ВСУ. Данные актуальны на февраль 2023 года. Согласно им, у ВСУ закончатся снаряды примерно к середине весны. В мае Артемовск был взят при участии ЧВК «Вагнер». Украина хочет купить больше дронов Украинское правительство выделило более 129 миллионов долларов на закупку беспилотников. Об этом рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, эти деньги пойдут на оборону. В последнее время ВСУ стали все чаще использовать беспилотники для атак по российским регионам. Почти ежедневно от Минобороны РФ приходят сообщения о сбитых дронах над Белгородской и Курской областями. Обстрелы российских регионов ВСУ используют для ударов по Белгородской области кассетные боеприпасы, рассказал военкор Александр Коц. Такой тип снарядов запрещен международной конвенцией. Это уже не первый случай, когда ВСУ используют снаряды с кассетной частью. Также вводился режим опасности беспилотников в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев сообщил об одном сбитом дроне самолетного типа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украиские диверсанты каждый день пытаются прорваться через границу России. Армия РФ дает им отпор. Российские военные атаковали место совещания командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и ВСУ. Главные новости спецоперации к вечеру 18 марта — в материале URA.RU. Группировка «Запад» каждый день ведет бои с диверсантами Украины. Один из наводчиков с позывным Четвертый отметил, что ВС РФ подавляют все цели. По его словам, активно работают только отдельные диверсионные группы. Российские военкоры отмечают, что противники чаще всего пытаются проникнуть через Белгородскую область. Для этого они используют инженерные бронемашины, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Армия России активно использует беспилотники для отражения атак. Так, 18 марта оператор FPV-дрона ударил по украинской ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Противник потерял восемь человек. После атаки водитель скрылся, бросив раненых. ВС РФ нанесли удар по месту совещания командного состава СБУ и ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ, отметив, что цель поражена. Также под удар попала техника и живая сила противника в 137 районах, передает Пятый канал. Армия России сбила вертолет Ми-8 ВСУ. Также ВС РФ обезвредили 143 дрона Украины 22 реактивных снаряда систем залпового огня Vampire и «Град», три реактивных снаряда «Ураган» и реактивный снаряд HIMARS. Такими результатами за сутки поделились в российском военном ведомстве. Российские военные заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Во время этого ВС РФ остановили атаку ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка. Украина потеряла 380 военных. Военнослужащий ВВС американской нацгвардии Джек Тейшейра опубликовал в Discord секретные данные Пентагона. Они касались битвы за Артемовск. После публикации его задержали. В них содержится информация, которая доказывает прямое участие военных специалистов НАТО в сборке и наладке иностранной военной техники и тренировке бойцов ВСУ. Данные актуальны на февраль 2023 года. Согласно им, у ВСУ закончатся снаряды примерно к середине весны. В мае Артемовск был взят при участии ЧВК «Вагнер». Украинское правительство выделило более 129 миллионов долларов на закупку беспилотников. Об этом рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, эти деньги пойдут на оборону. В последнее время ВСУ стали все чаще использовать беспилотники для атак по российским регионам. Почти ежедневно от Минобороны РФ приходят сообщения о сбитых дронах над Белгородской и Курской областями. ВСУ используют для ударов по Белгородской области кассетные боеприпасы, рассказал военкор Александр Коц. Такой тип снарядов запрещен международной конвенцией. Это уже не первый случай, когда ВСУ используют снаряды с кассетной частью. Также вводился режим опасности беспилотников в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев сообщил об одном сбитом дроне самолетного типа.