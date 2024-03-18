Минобороны заявило об уничтожении украинского Ми-8

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ВСУ потеряли до 1070 человек убитыми и ранеными за сутки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинский военный вертолет Ми-8 и значительное количество беспилотников, а также снаряды различных систем залпового огня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. Помимо этого, были сбиты 143 украинских БПЛА, 22 реактивных снаряда систем залпового огня Vampire и «Град», три реактивных снаряда «Ураган» и реактивный снаряд HIMARS.

Также ВС РФ удалось продвинуться на донецком направлении и занять там более выгодные рубежи. Украинские войска за сутки потеряли до 1070 человек убитыми и ранеными, следует из сводки Минобороны России.

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За последние сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинский военный вертолет Ми-8 и значительное количество беспилотников, а также снаряды различных систем залпового огня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. Помимо этого, были сбиты 143 украинских БПЛА, 22 реактивных снаряда систем залпового огня Vampire и «Град», три реактивных снаряда «Ураган» и реактивный снаряд HIMARS. Также ВС РФ удалось продвинуться на донецком направлении и занять там более выгодные рубежи. Украинские войска за сутки потеряли до 1070 человек убитыми и ранеными, следует из сводки Минобороны России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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