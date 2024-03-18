Военкор Коц: Украина бьет по Белгороду запрещенными кассетными боеприпасами

18 марта 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Украина ударяет по Белгороду кассетными боеприпасами, передает Александр Коц Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина ударяет по Белгороду кассетными снарядами, которые запрещены соответствующей Конвенцией от 2008 года. Об этом сообщает военкор Александр Коц. «Белгород под обстрелом. <…> Противник бьет по городу кассетными боеприпасами», — написал военкор в своем telegram-канале. В настоящий момент работают системы ПВО. Коц подчеркнул, что слышны звуки от снарядов, характерные для кассетных боеприпасов. Украина неоднократно использовала соответствующие боеприпасы в борьбе с Россией. В ООН осуждали такие действия со стороны Киева. Использование таких припасов запрещено Конвенцией от 2008 года. Однако Украина к ней не присоединялась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина ударяет по Белгороду кассетными снарядами, которые запрещены соответствующей Конвенцией от 2008 года. Об этом сообщает военкор Александр Коц. «Белгород под обстрелом. <…> Противник бьет по городу кассетными боеприпасами», — написал военкор в своем telegram-канале. В настоящий момент работают системы ПВО. Коц подчеркнул, что слышны звуки от снарядов, характерные для кассетных боеприпасов. Украина неоднократно использовала соответствующие боеприпасы в борьбе с Россией. В ООН осуждали такие действия со стороны Киева. Использование таких припасов запрещено Конвенцией от 2008 года. Однако Украина к ней не присоединялась.