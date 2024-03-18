Военкор Коц: Украина бьет по Белгороду запрещенными кассетными боеприпасами

Украина ударяет по Белгороду кассетными снарядами, которые запрещены соответствующей Конвенцией от 2008 года. Об этом сообщает военкор Александр Коц.
«Белгород под обстрелом. <…> Противник бьет по городу кассетными боеприпасами», — написал военкор в своем telegram-канале. В настоящий момент работают системы ПВО. Коц подчеркнул, что слышны звуки от снарядов, характерные для кассетных боеприпасов.
Украина неоднократно использовала соответствующие боеприпасы в борьбе с Россией. В ООН осуждали такие действия со стороны Киева. Использование таких припасов запрещено Конвенцией от 2008 года. Однако Украина к ней не присоединялась.
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