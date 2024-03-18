Военкор Коц: Украина бьет по Белгороду запрещенными кассетными боеприпасами

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Украина ударяет по Белгороду кассетными боеприпасами, передает Александр Коц Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина ударяет по Белгороду кассетными снарядами, которые запрещены соответствующей Конвенцией от 2008 года. Об этом сообщает военкор Александр Коц.

«Белгород под обстрелом. <…> Противник бьет по городу кассетными боеприпасами», — написал военкор в своем telegram-канале. В настоящий момент работают системы ПВО. Коц подчеркнул, что слышны звуки от снарядов, характерные для кассетных боеприпасов.

Украина неоднократно использовала соответствующие боеприпасы в борьбе с Россией. В ООН осуждали такие действия со стороны Киева. Использование таких припасов запрещено Конвенцией от 2008 года. Однако Украина к ней не присоединялась.

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Украина ударяет по Белгороду кассетными снарядами, которые запрещены соответствующей Конвенцией от 2008 года. Об этом сообщает военкор Александр Коц. «Белгород под обстрелом. <…> Противник бьет по городу кассетными боеприпасами», — написал военкор в своем telegram-канале. В настоящий момент работают системы ПВО. Коц подчеркнул, что слышны звуки от снарядов, характерные для кассетных боеприпасов. Украина неоднократно использовала соответствующие боеприпасы в борьбе с Россией. В ООН осуждали такие действия со стороны Киева. Использование таких припасов запрещено Конвенцией от 2008 года. Однако Украина к ней не присоединялась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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