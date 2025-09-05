Минюст расширил список нежелательных в России организаций

Министерство юстиции России внесло три международные организации в перечень нежелательных на территории РФ. Под ограничения попали правозащитная «Сеть спонсоров прав человека», британский «Королевский объединенный институт оборонных исследований» и образовательная программа «Международный бакалавриат».
«Минюст РФ добавил „Сеть спонсоров прав человека“, „Королевский объединенный институт оборонных исследований“ и „Международный бакалавриат“ в перечень нежелательных в РФ организаций», — сообщается в официальном реестре ведомства. Деятельность организаций признана угрожающей безопасности России. Ранее они неоднократно критиковали внутреннюю и внешнюю политику РФ. Теперь их работа на территории страны запрещена.
Ранее министерство юстиции России включило организацию «Репортеры без границ» в перечень иностранных неправительственных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Информация об этом размещена в официальной базе данных Минюста.
