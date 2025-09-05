Минюст расширил список нежелательных в России организаций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В списке уже более 100 иностранных НКО и проектов
В списке уже более 100 иностранных НКО и проектов Фото:

Министерство юстиции России внесло три международные организации в перечень нежелательных на территории РФ. Под ограничения попали правозащитная «Сеть спонсоров прав человека», британский «Королевский объединенный институт оборонных исследований» и образовательная программа «Международный бакалавриат».

«Минюст РФ добавил „Сеть спонсоров прав человека“, „Королевский объединенный институт оборонных исследований“ и „Международный бакалавриат“ в перечень нежелательных в РФ организаций», — сообщается в официальном реестре ведомства. Деятельность организаций признана угрожающей безопасности России. Ранее они неоднократно критиковали внутреннюю и внешнюю политику РФ. Теперь их работа на территории страны запрещена.

Ранее министерство юстиции России включило организацию «Репортеры без границ» в перечень иностранных неправительственных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Информация об этом размещена в официальной базе данных Минюста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство юстиции России внесло три международные организации в перечень нежелательных на территории РФ. Под ограничения попали правозащитная «Сеть спонсоров прав человека», британский «Королевский объединенный институт оборонных исследований» и образовательная программа «Международный бакалавриат». «Минюст РФ добавил „Сеть спонсоров прав человека“, „Королевский объединенный институт оборонных исследований“ и „Международный бакалавриат“ в перечень нежелательных в РФ организаций», — сообщается в официальном реестре ведомства. Деятельность организаций признана угрожающей безопасности России. Ранее они неоднократно критиковали внутреннюю и внешнюю политику РФ. Теперь их работа на территории страны запрещена. Ранее министерство юстиции России включило организацию «Репортеры без границ» в перечень иностранных неправительственных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Информация об этом размещена в официальной базе данных Минюста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...