ВСУ массово атаковали несколько регионов России: главное к утру 20 апреля

В Смоленской области при падении БПЛА загорелась емкость с ГСМ

В Курской области было сбито за ночь пять БПЛА Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины в ночь на 20 апреля массово атаковали российские регионы. В частности, в Брянской области после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры, а в Курской области было сбито за ночь пять беспилотников. URA.RU подготовило главные новости по атаке ВСУ на регионы к утру.

Белгородская область

ВСУ с помощью беспилотников атаковали село Пороз (Белгородская область). В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом.

Погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома. По предварительным данным, в результате сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден.

Губернатор области Гладков Вячеслав выразил соболезнования родным и близким погибших. Он сообщил, что оперативные службы находятся на месте. Обход территории будет проводиться в светлое время суток.

Тульская область

В ночь на 20 апреля дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Сообщается, что организовано реагирование экстренных служб . Предварительно, разрушений и пострадавших нет.

Калужская область

В Малоярославецком районе (Калужская область) ночью в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была несильно повреждена энергетическая инфраструктура. По словам губернатора региона Владислава Шапши, пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения .

Брянская область

В Брянской области после падения БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Над Выгоничским районом были уничтожены пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщил глава региона Александр Богомаз, при падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады МРСК «Центр ПАО «Россети», которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей. Пострадавших нет.

Липецкая область

На территории Липецкой области тоже возникла угроза атаки БПЛА. Губернатор региона Игорь Артамонов сказал жителям, чтобы они по возможности оставались дома , а также не подходили к окнам. Всех, кто находится на улице, попросили зайти в ближайшее здание. Кроме того, при обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов не стоит подходить к обломкам и трогать их. О повреждениях информации пока нет.

Курская область

В Курской области работает ПВО. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что уже было сбито пять БПЛА со стороны Украины. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Смоленская область

Около двух часов ночи в Кардымовском районе (Смоленская область) произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы ПВО летательные аппараты были сбиты.

В результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Сейчас на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Сведения по пострадавшим уточняются. Губернатор области Алексей Островский рассказал, что расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы.

Воронежская область

На территории Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Глава области Александр Гусев попросил людей сохранять спокойствие. Он уточнил, что силы ПВО находятся наготове.

Рязанская область

Губернатор региона Павел Малков сообщил, что ночью средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над территорией Рязанский области подавлены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет.

Последний раз ВСУ массово атаковали регионы 18 апреля

В последний раз украинскими военными были атакованы российские регионы 18 апреля. Тогда в Белгородской области уничтожили 21 воздушную цель. В Ростовской области за ту ночь сбили три беспилотника.

В Воронеже дрон ВСУ привел к пожару на промышленном объекте. Кроме того, после подавления украинского БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы над Воронежем пострадала женщина 1956 года рождения.